Hund beißt Mädchen (17) beim Streicheln ins Gesicht

Schmerzhafter Zwischenfall am Samstagabend im Bezirk Wolfsberg! Eine 17-Jährige wurde gegen 20.35 Uhr vom Mischlingshund ihres 52 Jahre alten Nachbarn angefallen.
Die Jugendliche hatte den Hund gestreichelt, als das Tier plötzlich zubiss. Die 17-Jährige wurde dabei im Gesicht verletzt.
Die alarmierten Rettungskräfte versorgten die junge Frau und brachten sie anschließend ins LKH Wolfsberg.
Wie schwer die Verletzungen der 17-Jährigen tatsächlich sind, war zunächst nicht bekannt. Laut Polizei erlitt sie Verletzungen unbestimmten Grades. Warum der Mischlingshund während der Streicheleinheiten plötzlich zubiss, ist derzeit nicht bekannt.