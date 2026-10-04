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Bei dem Vorfall standen sowohl der Rettungsdienst als auch die Polizei im Einsatz.
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Attacke in Kärnten

Hund beißt Mädchen (17) beim Streicheln ins Gesicht

Eine 17-Jährige wurde in Kärnten vom Hund ihres Nachbarn angefallen. Das Tier biss der Jugendlichen beim Streicheln ins Gesicht.
Michael Rauhofer-Redl
Von Michael Rauhofer-Redl
04.10.2026, 13:33
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Schmerzhafter Zwischenfall am Samstagabend im Bezirk Wolfsberg! Eine 17-Jährige wurde gegen 20.35 Uhr vom Mischlingshund ihres 52 Jahre alten Nachbarn angefallen.

Die Jugendliche hatte den Hund gestreichelt, als das Tier plötzlich zubiss. Die 17-Jährige wurde dabei im Gesicht verletzt.

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Wie schwer die Verletzungen der 17-Jährigen tatsächlich sind, war zunächst nicht bekannt. Laut Polizei erlitt sie Verletzungen unbestimmten Grades. Warum der Mischlingshund während der Streicheleinheiten plötzlich zubiss, ist derzeit nicht bekannt.

mrr,04.10.2026, 13:33
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