i Bei dem Vorfall standen sowohl der Rettungsdienst als auch die Polizei im Einsatz. iStock Attacke in Kärnten Hund beißt Mädchen (17) beim Streicheln ins Gesicht Eine 17-Jährige wurde in Kärnten vom Hund ihres Nachbarn angefallen. Das Tier biss der Jugendlichen beim Streicheln ins Gesicht. Von Michael Rauhofer-Redl 04.10.2026, 13:33 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Schmerzhafter Zwischenfall am Samstagabend im Bezirk Wolfsberg! Eine 17-Jährige wurde gegen 20.35 Uhr vom Mischlingshund ihres 52 Jahre alten Nachbarn angefallen.

Die Jugendliche hatte den Hund gestreichelt, als das Tier plötzlich zubiss. Die 17-Jährige wurde dabei im Gesicht verletzt.

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Rettung bringt Jugendliche ins Spital

Die alarmierten Rettungskräfte versorgten die junge Frau und brachten sie anschließend ins LKH Wolfsberg.

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Wie schwer die Verletzungen der 17-Jährigen tatsächlich sind, war zunächst nicht bekannt. Laut Polizei erlitt sie Verletzungen unbestimmten Grades. Warum der Mischlingshund während der Streicheleinheiten plötzlich zubiss, ist derzeit nicht bekannt.