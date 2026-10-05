StartseiteÖsterreichKärnten
Die Einsatzkräfte waren rasch vor Ort.
Die Einsatzkräfte waren rasch vor Ort.
Getty Images (Symbolbild)
Unfall auf der B85

Alko-Lenker (29) kracht nach Überschlag gegen Baum

Ein 29-Jähriger kam auf der B85 bei Dobrowa von der Straße ab und überschlug sich mehrfach. Ein Alkovortest ergab eine schwere Alkoholisierung.
André Wilding
Von André Wilding
05.10.2026, 07:03
Angemeldet als Hier findest du deine letzten Kommentare
Alle Kommentare
Meine Kommentare
Sortieren nach:
Kommentare neu laden
Nach oben
Hör dir den Artikel an:
00:00 / 02:45
1X
BotTalk

Ein schwer beschädigtes Auto, ein umgefahrener Baum und erheblicher Sachschaden: In der Nacht auf Montag kam es auf der B85 Rosental Bundesstraße bei Dobrowa zu einem schweren Verkehrsunfall.

Gegen 0.30 Uhr war ein 29-jähriger Mann aus dem Bezirk Klagenfurt-Land mit seinem Pkw auf der B85 unterwegs.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen

Auto überschlägt sich mehrfach

In einer leichten Linkskurve kam der Lenker aus bisher unbekannter Ursache von der Fahrbahn ab. Das Auto überschlug sich mehrmals und prallte gegen einen Baum.

Schließlich kam der Pkw in der Zufahrt zu einem Wohngebäude zum Stillstand. Das Fahrzeug wurde bei dem Unfall total beschädigt.

Der 29-Jährige konnte sich selbstständig aus dem Wrack befreien. Nach der Erstversorgung durch die Rettung wurde er mit Verletzungen unbestimmten Grades ins Klinikum Klagenfurt gebracht.

Auch interessant

Betrunkene Lenkerin überschlägt sich mit Auto
Alko-Lenker kollidiert mit jungem Biker in Graz
Polizei nimmt Autofahrer nach Crash Führerschein weg

Führerschein vorläufig abgenommen

Bei dem Lenker wurde ein Alkovortest durchgeführt. Dieser ergab eine schwere Alkoholisierung. Die Polizei nahm dem 29-Jährigen den Führerschein vorläufig ab.

Neben dem Fahrzeug wurden bei dem Unfall auch Straßenleiteinrichtungen und Privateigentum erheblich beschädigt.

Polizei und Rettung sowie die Feuerwehren St. Margareten und Gotschuchen standen im Einsatz. Die beiden Feuerwehren rückten mit insgesamt fünf Fahrzeugen und 45 Einsatzkräften aus.

wil,05.10.2026, 07:03
Mehr zum Thema
AlkolenkerVerkehrsunfallAlkoholKlagenfurt Land

Weiterlesen

Weitere Storys
RettungKärntenÖsterreichUnfallRettungseinsatzFeuerwehrFeuerwehreinsatzPolizei
Jetzt Leserreporter werden.
Für jedes Foto in "Heute" oder jedes Video auf Heute.at gibt es 50 Euro.
So geht's
Aktuelles
Unterhaltsames
Nützliches
Externe Angebote