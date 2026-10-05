i Die Einsatzkräfte waren rasch vor Ort. Getty Images (Symbolbild) Unfall auf der B85 Alko-Lenker (29) kracht nach Überschlag gegen Baum Ein 29-Jähriger kam auf der B85 bei Dobrowa von der Straße ab und überschlug sich mehrfach. Ein Alkovortest ergab eine schwere Alkoholisierung. Von André Wilding 05.10.2026, 07:03 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Ein schwer beschädigtes Auto, ein umgefahrener Baum und erheblicher Sachschaden: In der Nacht auf Montag kam es auf der B85 Rosental Bundesstraße bei Dobrowa zu einem schweren Verkehrsunfall.

Gegen 0.30 Uhr war ein 29-jähriger Mann aus dem Bezirk Klagenfurt-Land mit seinem Pkw auf der B85 unterwegs.

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Auto überschlägt sich mehrfach

In einer leichten Linkskurve kam der Lenker aus bisher unbekannter Ursache von der Fahrbahn ab. Das Auto überschlug sich mehrmals und prallte gegen einen Baum.

Schließlich kam der Pkw in der Zufahrt zu einem Wohngebäude zum Stillstand. Das Fahrzeug wurde bei dem Unfall total beschädigt.

Der 29-Jährige konnte sich selbstständig aus dem Wrack befreien. Nach der Erstversorgung durch die Rettung wurde er mit Verletzungen unbestimmten Grades ins Klinikum Klagenfurt gebracht.

Führerschein vorläufig abgenommen

Bei dem Lenker wurde ein Alkovortest durchgeführt. Dieser ergab eine schwere Alkoholisierung. Die Polizei nahm dem 29-Jährigen den Führerschein vorläufig ab.

Neben dem Fahrzeug wurden bei dem Unfall auch Straßenleiteinrichtungen und Privateigentum erheblich beschädigt.

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Polizei und Rettung sowie die Feuerwehren St. Margareten und Gotschuchen standen im Einsatz. Die beiden Feuerwehren rückten mit insgesamt fünf Fahrzeugen und 45 Einsatzkräften aus.