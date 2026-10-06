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Die Firma entdeckte den falschen IBAN auf der Rechnung.
Die Firma entdeckte den falschen IBAN auf der Rechnung.
istock (Symbolbild)
Firma entgeht Mega-Betrug

Rechnung manipuliert! Betrüger tauscht IBAN aus

Eine Firma aus Villach wäre beinahe Opfer eines Betrugs geworden. Auf einer Rechnung über mehrere hunderttausend Euro war der IBAN manipuliert worden.
André Wilding
Von André Wilding
06.10.2026, 07:39
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Eine Unstimmigkeit bei einer Rechnung hat eine Firma aus Villach vor einem möglichen Schaden in Höhe von mehreren hunderttausend Euro bewahrt. Eine Mitarbeiterin erstattete am Montag Anzeige.

Bei den Erhebungen stellte sich heraus, dass die Mitarbeiterin für einen Auftrag eine Rechnung über mehrere hunderttausend Euro ausgestellt hatte. Diese wurde per Mail an eine zweite Firma geschickt.

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Deutscher statt österreichischer IBAN

Bei der Rechnung fiel allerdings eine entscheidende Veränderung auf. Statt des bekannten österreichischen IBANs war plötzlich ein unbekannter deutscher IBAN angegeben.

Nach den bisherigen Ermittlungen wurde die Rechnung von einem noch unbekannten Täter verändert.

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Keine Überweisung durchgeführt

Zu einer Überweisung auf das angegebene deutsche Konto kam es nicht. Dadurch entstand der betroffenen Firma auch kein finanzieller Schaden.

Wer die Rechnung manipuliert hat, ist noch nicht geklärt. Die Ermittlungen laufen weiter.

wil,06.10.2026, 07:39
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