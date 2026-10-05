i Archivbild eines Notarzthubschrauber-Einsatzes in der Steiermark. iStock Wartungsarbeiten an Skilift Arbeiter fuhr mit Quad ins Tal: Kollegen fanden ihn tot Drama in Kärnten: Ein 61-jähriger Arbeiter verunglückte im Bezirk Wolfsberg mit einem Quad. Der Notarzt konnte nur noch seinen Tod feststellen. Von Michael Rauhofer-Redl 05.10.2026, 20:14 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Im Bezirk Wolfsberg kam es am Montagvormittag zu einem tödlichen Unfall mit einem Quad. Wie die Pressestelle der Landespolizeidirektion Kärnten am Abend in einer Aussendung mitteilt, wurden die Beamten gegen 11.30 Uhr über einen entsprechenden Absturz im alpinen Gelände informiert.

Die Absturzstelle befand sich etwa 500 Meter oberhalb der Talstation eines dort befindlichen Liftes, bei dessen Bergstation Wartungsarbeiten durchgeführt wurden. Im Zuge dieser Wartungsarbeiten fuhr ein 61-jähriger Mann aus dem Bezirk Wolfsberg mit einem Quad von der Bergstation in Richtung Talstation.

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Kollegen fanden ihn

Nachdem er von seinen zwei Arbeitskollegen telefonisch nicht erreicht werden konnte, machten sich diese zu Fuß auf, um nach ihrem Arbeitskollegen zu suchen. Dabei konnten sie den 61-jährigen Verunfallten wahrnehmen. Sie begannen sofort mit den Rettungsmaßnahmen und verständigten die Rettungskräfte.

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Der via Hubschrauber eingetroffene Notarzt konnte nur noch den Tod des Verunfallten feststellen. Der 61-Jährige dürfte mit dem Quad zu Sturz gekommen sein und sich dabei tödliche Verletzungen zugezogen haben.