i Die Ermittlungen der Polizei laufen auf Hochtouren. Getty Images (Symbolbild) Polizei ermittelt Kriminelle plündern zwei Baustellencontainer Unbekannte brachen in Klagenfurt zwei Baustellencontainer auf und stahlen Akkus, Ladegeräte, eine Motorsäge und weitere Gegenstände. Von André Wilding 06.10.2026, 08:47 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Auf einer Baustelle in Klagenfurt haben unbekannte Täter einiges mitgehen lassen. Zwischen Freitagnachmittag und Montagfrüh wurden dort zwei Baustellencontainer aufgebrochen.

Die Täter verschafften sich im Zeitraum zwischen 2. Oktober, 13 Uhr, und 5. Oktober, 6 Uhr, Zugang zu den beiden Containern.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

Zahlreiche Geräte gestohlen

Aus den Baustellencontainern verschwanden insgesamt zehn Maschinenakkus und vier Ladegeräte. Außerdem nahmen die Täter drei Containerschlüssel sowie ein Baustellenradio mit.

Die Bilder des Tages i ?

Auch eine Motorkettensäge wurde gestohlen. Wie hoch der entstandene Schaden insgesamt ist, steht derzeit noch nicht fest.