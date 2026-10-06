Kriminelle plündern zwei Baustellencontainer

Auf einer Baustelle in Klagenfurt haben unbekannte Täter einiges mitgehen lassen. Zwischen Freitagnachmittag und Montagfrüh wurden dort zwei Baustellencontainer aufgebrochen.
Die Täter verschafften sich im Zeitraum zwischen 2. Oktober, 13 Uhr, und 5. Oktober, 6 Uhr, Zugang zu den beiden Containern.
Aus den Baustellencontainern verschwanden insgesamt zehn Maschinenakkus und vier Ladegeräte. Außerdem nahmen die Täter drei Containerschlüssel sowie ein Baustellenradio mit.
Auch eine Motorkettensäge wurde gestohlen. Wie hoch der entstandene Schaden insgesamt ist, steht derzeit noch nicht fest.