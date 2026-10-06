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Die Ermittlungen der Polizei laufen auf Hochtouren.
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Polizei ermittelt

Kriminelle plündern zwei Baustellencontainer

Unbekannte brachen in Klagenfurt zwei Baustellencontainer auf und stahlen Akkus, Ladegeräte, eine Motorsäge und weitere Gegenstände.
André Wilding
Von André Wilding
06.10.2026, 08:47
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Auf einer Baustelle in Klagenfurt haben unbekannte Täter einiges mitgehen lassen. Zwischen Freitagnachmittag und Montagfrüh wurden dort zwei Baustellencontainer aufgebrochen.

Die Täter verschafften sich im Zeitraum zwischen 2. Oktober, 13 Uhr, und 5. Oktober, 6 Uhr, Zugang zu den beiden Containern.

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Zahlreiche Geräte gestohlen

Aus den Baustellencontainern verschwanden insgesamt zehn Maschinenakkus und vier Ladegeräte. Außerdem nahmen die Täter drei Containerschlüssel sowie ein Baustellenradio mit.

Auch eine Motorkettensäge wurde gestohlen. Wie hoch der entstandene Schaden insgesamt ist, steht derzeit noch nicht fest.

wil,06.10.2026, 08:47
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