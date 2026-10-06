i Dem Mann entstand ein Schaden in der Höhe von mehreren zehntausend Euro. iStock / Getty Images / ArtistGNDphotography (Symbolbild) Keine Gewinnauszahlung Aktien-Schwindel! Österreicher verliert ein Vermögen Ein 68-Jähriger aus dem Bezirk Villach glaubte, mit Aktien zu handeln. Über Monate überwies er mehrere zehntausend Euro auf ausländische Konten. Von André Wilding 06.10.2026, 09:23 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Über mehrere Monate hinweg überwies ein 68-jähriger Mann aus dem Bezirk Villach hohe Geldbeträge auf Konten in Deutschland und den Niederlanden. Er ging davon aus, das Geld für den Handel mit Aktien einzusetzen.

Die Überweisungen erfolgten zwischen Juli und Oktober 2026. Insgesamt zahlte der Mann mehrere zehntausend Euro ein.

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Gewinne blieben aus

Als es zu keiner Auszahlung der erwarteten Gewinne kam, wurde der 68-Jährige misstrauisch und erstattete Anzeige.

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Dem Mann entstand durch den Betrug ein finanzieller Schaden in Höhe von mehreren zehntausend Euro.