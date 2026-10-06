Aktien-Schwindel! Österreicher verliert ein Vermögen

Über mehrere Monate hinweg überwies ein 68-jähriger Mann aus dem Bezirk Villach hohe Geldbeträge auf Konten in Deutschland und den Niederlanden. Er ging davon aus, das Geld für den Handel mit Aktien einzusetzen.
Die Überweisungen erfolgten zwischen Juli und Oktober 2026. Insgesamt zahlte der Mann mehrere zehntausend Euro ein.
Als es zu keiner Auszahlung der erwarteten Gewinne kam, wurde der 68-Jährige misstrauisch und erstattete Anzeige.
Dem Mann entstand durch den Betrug ein finanzieller Schaden in Höhe von mehreren zehntausend Euro.