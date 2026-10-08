i Der junge Mann stürzte mit seinem E-Scooter und wurde dabei schwer verletzt. iStock (Symbolbild) 22-Jähriger im Spital E-Scooter schafft 74 km/h – Lenker schwer verletzt Ein 22-Jähriger ist auf einem Radweg bei Arnoldstein mit seinem E-Scooter gestürzt. Ein Test zeigte später, dass das Fahrzeug 74 km/h erreichen kann. Von André Wilding 08.10.2026, 07:40 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Ein E-Scooter-Unfall in Kärnten gibt zu denken: Nach dem schweren Sturz eines 22-Jährigen stellte sich heraus, dass sein Fahrzeug eine Geschwindigkeit von bis zu 74 km/h erreichen kann.

Der junge Mann aus dem Bezirk Villach war am Mittwoch gegen 18.20 Uhr auf dem Radweg R3 von Arnoldstein in Richtung Villach unterwegs.

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Zeugen berichten von hohem Tempo

Laut Zeugenaussagen fuhr der 22-Jährige mit erhöhter Geschwindigkeit. Als eine Autofahrerin von einem Parkplatz auf die B83 einbiegen wollte, verlor der E-Scooter-Lenker die Kontrolle und stürzte.

Zu einer Kollision mit dem Pkw kam es nicht.

Rettungshubschrauber im Einsatz

Der Mann erlitt bei dem Sturz schwere Verletzungen. Nach der Erstversorgung wurde er mit dem Rettungshubschrauber RK1 in das Klinikum Klagenfurt geflogen.

Im Anschluss wurde das Fahrzeug einem Rollentest unterzogen. Dabei zeigte sich, dass der E-Scooter eine Geschwindigkeit von 74 km/h erreichen kann.

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Wie schnell der 22-Jährige zum Zeitpunkt des Unfalls tatsächlich unterwegs war, geht aus den bisherigen Angaben nicht hervor.