i Betriebsrat Dietmar Breiner appelliert an die gesamte österreichische Bevölkerung, sich für die österreichische Gemüseproduktion einzusetzen. Screenshot YouTube / Dietmar Breiner Streit um Sozialplan "Verantwortungslos" – Gewerkschaft legt gegen Ardo nach Die Produktionsgewerkschaft PRO-GE und Betriebsrat Dietmar Breiner verschärfen jetzt ihre Kritik am belgischen Tiefkühlkonzern Ardo. Von Niederösterreich Heute 14.10.2026, 12:24 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Die Produktionsgewerkschaft PRO-GE schießt scharf gegen den belgischen Tiefkühlkonzern Ardo. Besonders empörend sei für die Gewerkschaft, dass der Konzern seinen Standort in Groß-Enzersdorf (Bezirk Gänserndorf) schließen will und Angebote auf Unterstützung bzw. Übernahme ausgeschlagen hat. Rund 190 Beschäftigte sowie etwa 50 Leiharbeitskräfte sind von der geplanten Schließung betroffen.

"Wer ein Werk selbst nicht mehr betreiben will, gleichzeitig aber eine mögliche Übernahme blockiert, vernichtet Arbeitsplätze mit Ansage. Das ist verantwortungslos. Hier werden Beschäftigte, bäuerliche Betriebe und eine ganze Region einer Konzernentscheidung geopfert. Für uns drängt sich der Eindruck auf, dass Profitgier wichtiger sind als Arbeitsplätze und regionale Wertschöpfung", kritisiert PRO-GE-Bundesvorsitzender Reinhold Binder.

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Relevant für die Versorgungssicherheit

Für die PRO-GE geht es daher um mehr als die unmittelbar betroffenen Arbeitsplätze. Das Werk in Groß-Enzersdorf ist der heimische Hauptlieferant für Tiefkühlgemüse und daher sehr relevant für die Versorgungssicherheit, heißt es. Bereits jetzt gebe es erste negative Auswirkungen in der Landwirtschaft. So wurde laut Medienberichten nach der Schließungsankündigung der Herbstanbau von Tiefkühlspinat für die kommende Frühjahrsernte nicht durchgeführt.

"Mutwillig aufs Spiel gesetzt"

"Hier wird funktionierende regionale Lebensmittelproduktion mutwillig aufs Spiel gesetzt. Kurze Wege, heimische Produktion, Arbeitsplätze und Wertschöpfung im Marchfeld werden gefährdet, damit ein internationaler Konzern seine Produktion anderswo konzentrieren kann", so Binder, der Ardo erneut auffordert, Gespräche über eine Übernahme und Weiterführung des Standorts zu ermöglichen.

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Sozialplanverhandlungen laufen

Parallel zur Auseinandersetzung um die Zukunft des Werkes laufen Sozialplanverhandlungen. Auch hier sieht die PRO-GE erheblichen Gesprächsbedarf.

"Wenn Ardo schon Arbeitsplätze vernichten will, dann kann sich der Konzern nicht auch noch bei den betroffenen Beschäftigten aus der Verantwortung stehlen. Das bisherige Angebot ist völlig unzureichend. Wer Menschen nach vielen Jahren Arbeit vor die Tür setzt, muss für einen ordentlichen Sozialplan auch ordentlich Geld in die Hand nehmen", fordert Binder.

Zuletzt hatte der Betriebsrat für Aufsehen gesorgt: Konsumenten sollen in sozialen Netzwerken Bilder mit Schildern wie "Regional statt international" posten. "Denn so erzeugen wir Druck gegenüber Ardo, dass doch nich vielleicht eine Chance besteht, dieses Werk zu erhalten", rief Betriebsrat Dietmar Breiner in einem Video auf.