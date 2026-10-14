i In den frühen Morgenstunden des Mittwochs, 14. Oktober, kam es auf der B17 in Günselsdorf im Bezirk Baden zu einem heftigen Verkehrsunfall. FF Günselsdorf Sekundenschlaf um 4.25 Uhr Alko-Lenker (25) kracht mit Auto frontal gegen Baum Schwerer Unfall auf der B17 in Günselsdorf (Baden): Ein 25-Jähriger krachte gegen einen Baum. Er war alkoholisiert, verlor seinen Führerschein. Von Victoria Carina Frühwirth 14.10.2026, 10:27 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

In den frühen Morgenstunden des Mittwochs, 14. Oktober, kam es auf der B17 in Günselsdorf (Bezirk Baden) zu einem heftigen Verkehrsunfall. Ein 25-jähriger Autofahrer aus dem Bezirk Wiener Neustadt verlor gegen 4.25 Uhr die Kontrolle über seinen Wagen und krachte frontal gegen einen Baum.

Der junge Mann war von Sollenau in Richtung Traiskirchen unterwegs, als er auf Höhe des Hochhauses plötzlich rechts von der Fahrbahn abkam. Sein Auto geriet auf das Bankett, stürzte über eine Böschung und prallte mit voller Wucht gegen einen Baum.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

Schwerer Unfall in Günselsdorf (Baden) i ?

Sekundenschlaf als mögliche Unfallursache

Laut Polizei dürfte der 25-Jährige vermutlich wegen Sekundenschlafs von der Straße abgekommen sein. Bei dem heftigen Aufprall erlitt der Lenker schwere Verletzungen.

Die alarmierten Feuerwehren aus Günselsdorf und Schönau an der Triesting sicherten die Unfallstelle ab und bauten einen Brandschutz auf. Der Rettungsdienst versorgte den Verletzten und brachte ihn anschließend ins Landesklinikum Baden.

Erzähle uns deine Story! Wurde dir eine Beihilfe gestrichen? Kannst du dir das Leben kaum mehr leisten? Ist dir gerade etwas besonders Trauriges, Witziges oder Erstaunliches geschehen? Bewegt dich ein anderes Thema? Bist du der Meinung, dass deine Geschichte erzählt werden sollte? Dann melde dich bei uns unter [email protected] . Denn deine Story ist uns wichtig! Mail an uns

Alkotest positiv, Führerschein weg

Doch für den 25-Jährigen hat der Unfall auch rechtliche Konsequenzen: Ein von der Polizei durchgeführter Alkoholtest fiel positiv aus. Die Beamten nahmen ihm daraufhin vorläufig den Führerschein ab. Zudem wird er bei der zuständigen Bezirksverwaltungsbehörde angezeigt.

Die Bilder des Tages i ?

Auch die Bergung des völlig demolierten Wagens gestaltete sich aufwendig. Die Feuerwehr musste das Fahrzeug zunächst mit einer Seilwinde in Position bringen. Anschließend wurde das Wrack mithilfe eines nachalarmierten Spezialfahrzeugs geborgen und gesichert abgestellt. Nach rund eineinhalb Stunden war der Einsatz für die Feuerwehr beendet.