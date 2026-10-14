i Vollbrand eines Traktors bei Herzogenburg DOKU-NÖ Fahrzeug brannte aus Traktor ging in Flammen auf – Bauer rettete sich Dramatische Szenen bei Herzogenburg: Ein Traktor fing während der Fahrt Feuer und brannte völlig aus. Der Landwirt konnte sich rechtzeitig retten. Von Niederösterreich Heute 14.10.2026, 07:17 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Ein dramatischer Zwischenfall ereignete sich am Dienstagnachmittag (13. Oktober) im Raum Herzogenburg (Bezirk St. Pölten-Land). Ein Landwirt war mit seinem Traktor samt Anhänger unterwegs, als plötzlich ein technischer Defekt auftrat. Kurz darauf schlugen bereits Flammen aus dem Armaturenbrett.

Der Landwirt reagierte geistesgegenwärtig und lenkte das brennende Fahrzeug auf eine angrenzende Wiese. Dort gelang es ihm noch, den Anhänger abzukoppeln und den Traktor ein Stück weiterzufahren. Als sich die Flammen immer weiter ausbreiteten, brachte er sich in Sicherheit und alarmierte die Feuerwehr.

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Traktor stand bereits in Vollbrand

Mehrere Feuerwehren rückten zum Brandeinsatz aus. Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte stand der Traktor bereits in Vollbrand. Unter schwerem Atemschutz bekämpften die Feuerwehrleute die Flammen und konnten den Brand schließlich löschen.

Für das landwirtschaftliche Fahrzeug kam allerdings jede Hilfe zu spät: Der Traktor brannte vollständig aus. Der Landwirt blieb bei dem Vorfall glücklicherweise unverletzt. Die genaue Brandursache ist Gegenstand polizeilicher Ermittlungen.