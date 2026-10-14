i Christian (BCD Bottlecolordesign) und Andreas Iser (ELTRO Blitzschutz), Marcel sowie Wolfgang Weibl (sReal). Stadt Wiener Neustadt/Weller Berührende Hilfsaktion Mutter getötet – nun 4.000 Euro für ihre vier Kinder Nach dem gewaltsamen Tod ihrer Mutter zu Ostern erhalten vier Geschwister eine Spende in der Höhe von 4.000 Euro. Von Victoria Carina Frühwirth 14.10.2026, 03:00 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Eine schreckliche Bluttat erschütterte zu Ostern Niederösterreich: Am Ostersonntag wurde in Sooß (Baden) eine vierfache Mutter getötet – "Heute" berichtete. Zurück blieben vier Geschwister, die zum Zeitpunkt der Tat zwischen sieben und 17 Jahre alt waren. Nun sorgt eine berührende Hilfsaktion in Wiener Neustadt für ein Zeichen der Solidarität.

Beisl öffnete für den guten Zweck

Im Rahmen des Brodtischgassenfests der Stadt Wiener Neustadt machten Wolfgang Weibl sowie Andreas und Christian Iser gemeinsame Sache. Sie öffneten das kleine Beisl, das früher als Bier- und Weinhaus Novak bekannt war, für den guten Zweck.

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Die Besucher zeigten sich großzügig: Insgesamt kamen stolze 4.000 Euro zusammen. Der gesamte Betrag wurde nun an die vier Geschwister übergeben, die durch die schreckliche Tat ihre Mutter verloren haben.

Von Gewalt betroffene Frauen und Mädchen können sich an folgende Stellen wenden: Verein Wendepunkt: 02622 / 82 596

Gewaltschutzzentrum NÖ: 02622 / 24 300

Frauenhelpline: 0800 / 222 555 (kostenlos, rund um die Uhr)

"Auftrieb" Mädchenberatungsstelle: 0699 / 121 302 31

4.000 Euro sollen Geschwistern helfen

Mit ihrer Aktion wollen die drei Männer den Kindern in einer besonders schweren Lebenssituation unter die Arme greifen. Die Spende kann den Verlust ihrer Mutter nicht wiedergutmachen, soll den vier Geschwistern aber zumindest eine finanzielle Unterstützung bieten.

Die Bilder des Tages i ?

Die Hilfsaktion zeigt, wie groß der Zusammenhalt in Wiener Neustadt ist. Aus einem kleinen Beisl wurde für einen guten Zweck ein Ort der Solidarität. Am Ende stehen 4.000 Euro, die dort ankommen, wo sie dringend gebraucht werden. Weitere Informationen gibt es beim Frauenreferat der Stadt Wiener Neustadt unter 02622 / 373 720.