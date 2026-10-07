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Vorfall in Kremsmünster

Großeinsatz in der Nacht! Brand bei Industriebetrieb

Ein Brandeinsatz bei einem Industriebetrieb in Kremsmünster (Bezirk Kirchdorf) hat am Dienstagabend die Einsatzkräfte dreier Feuerwehren beschäftigt.
André Wilding
Von André Wilding
07.10.2026, 07:35
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Ein gemeldeter Brand bei einem großen Betrieb in Kremsmünster hat am Dienstagabend gleich drei Feuerwehren auf den Plan gerufen.

Um 21.44 Uhr wurden die Einsatzkräfte mit dem Einsatzbegriff "Brand Industrie" alarmiert. Zu Beginn des Einsatzes war offenbar eine Rauchentwicklung wahrnehmbar.

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Die Lage entspannte sich danach zum Glück rasch.

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Einsatz nach einer Stunde beendet

Die drei alarmierten Feuerwehren waren rund eine Stunde im Einsatz. Danach konnten die Einsatzkräfte wieder abrücken.

Weitere Angaben zum Brand oder zur Ursache liegen in den vorliegenden Informationen nicht vor.

wil,07.10.2026, 07:35
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