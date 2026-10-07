Großeinsatz in der Nacht! Brand bei Industriebetrieb

Ein gemeldeter Brand bei einem großen Betrieb in Kremsmünster hat am Dienstagabend gleich drei Feuerwehren auf den Plan gerufen.
Um 21.44 Uhr wurden die Einsatzkräfte mit dem Einsatzbegriff "Brand Industrie" alarmiert. Zu Beginn des Einsatzes war offenbar eine Rauchentwicklung wahrnehmbar.
Die Lage entspannte sich danach zum Glück rasch.
Die drei alarmierten Feuerwehren waren rund eine Stunde im Einsatz. Danach konnten die Einsatzkräfte wieder abrücken.
Weitere Angaben zum Brand oder zur Ursache liegen in den vorliegenden Informationen nicht vor.