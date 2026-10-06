i Sonnenstudio-Chef Mario Felicetti holte den Bären vom Bankerl – fürs Foto durfte er ans Steuer. Tropic Sun Traun Jetzt Name gesucht Großes Rätselraten um XXL-Teddybär – wem gehört er? Ein XXL-Teddy wechselt in Ansfelden ständig das Bankerl. Wer dahintersteckt? "Heute" ging auf Spurensuche – denn der Bär selbst schweigt eisern. Von Oberösterreich Heute 06.10.2026, 16:10 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Er hat keinen Namen, keinen bekannten Besitzer und offenbar mehrere Lieblingsbankerl: Der riesige Plüschbär in der Ansfeldner Kremsau (Bez. Linz-Land) sorgt weiter für Rätselraten. Wie berichtet, taucht er immer wieder auf anderen Sitzbänken entlang des Damms auf. Irgendjemand hilft bei den Umzügen nach – nur wer?

Bürgermeister und Bär: Christian Partoll (FPÖ) nahm auch schon neben dem Teddy Platz. Die Stadtgemeinde Ansfelden sucht jetzt einen Namen für den Bären. Stadtgemeinde Ansfelden

"Heute" auf Spurensuche

Selbst ein Besuch von FP-Bürgermeister Christian Partoll brachte keine Aufklärung. Auch die Stadtgemeinde schreibt auf Facebook: "Wer ihn dorthin bringt? Woher er kommt? Und was er nachts so treibt? Wir wissen es nicht!"

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

Die Stadtgemeinde sucht jetzt jedenfalls einen Namen für den schweigsamen Gast. Ein Vorschlag unter ihrem Facebook-Post: "Ich würde ihn Sunny taufen ... vielleicht geht er ja ab und an ins Sonnenstudio ..." Ein Schmäh – oder weiß da jemand mehr?

"Ich bin's nicht"

"Heute" hat nachgeforscht: Tatsächlich hat das Sonnenstudio Tropic Sun aus Traun Fotos des Teddys in einem Fiat Topolino veröffentlicht. Chef Mario Felicetti erzählt, er sei extra mit seinem Auto hingefahren. Also: Hat Felicetti mit der ganzen Aktion zu tun? Im Gespräch lässt er kurz Raum zum Rätseln, winkt dann aber ab: "Ich bin's nicht."

Wer die Idee gehabt habe, wisse er nicht. Begeistert ist er trotzdem: "Ich finde die Idee super, weil die Leute dann was zum Lachen haben." Gerade in Zeiten wie diesen brauche es mehr solche Anlässe. Seinen Topolino fährt er ebenfalls besonders gerne, "weil die Leute dann grinsen". Das Geheimnis um den Teddy taugt dem Unternehmer jedenfalls: "Bei Banksy weiß ja auch keiner so richtig, wer's ist."