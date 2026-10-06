i Der Oldtimer landete nach dem Crash im Graben. FF Schönering Cabrio schwer beschädigt Crash auf Kreuzung – Mercedes-Oldtimer landet im Graben Zwei Autos krachten in Wilhering zusammen. Ein rotes Mercedes-Cabrio wurde schwer beschädigt, die Feuerwehr war rund zwei Stunden im Einsatz. Von Oberösterreich Heute 06.10.2026, 12:00 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Die Motorhaube eingedrückt, die Stoßstange verbogen: Für einen Mercedes-Oldtimer endete am Montag die Fahrt im Straßengraben. Der rote 500 SL war auf der Eferdinger Straße (B129) im Bereich der Saatbau-Kreuzung in Wilhering (Bez. Linz-Land) mit einem anderen Auto zusammengekracht.

Die Autos krachten auf der Kreuzung zusammen. FF Schönering

Wie es zu dem Crash kam, ist bisher unklar. Während das Cabrio neben der Fahrbahn zum Stillstand kam, blieb der ebenfalls stark beschädigte Audi im Kreuzungsbereich stehen.

Feuerwehr rund zwei Stunden im Einsatz

Um ca. 11.45 Uhr wurde die Feuerwehr Schönering alarmiert. Die Einsatzkräfte sicherten die Unfallstelle ab, regelten den Verkehr und banden ausgelaufene Betriebsmittel. Der Arbeiter-Samariterbund Alkoven untersuchte und versorgte die beteiligten Personen.

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Anschließend unterstützten sie das Abschleppunternehmen bei der Bergung der beiden Unfallfahrzeuge. Nach rund zwei Stunden konnte die Feuerwehr wieder einrücken.