Crash auf Kreuzung – Mercedes-Oldtimer landet im Graben

Die Motorhaube eingedrückt, die Stoßstange verbogen: Für einen Mercedes-Oldtimer endete am Montag die Fahrt im Straßengraben. Der rote 500 SL war auf der Eferdinger Straße (B129) im Bereich der Saatbau-Kreuzung in Wilhering (Bez. Linz-Land) mit einem anderen Auto zusammengekracht.
Wie es zu dem Crash kam, ist bisher unklar. Während das Cabrio neben der Fahrbahn zum Stillstand kam, blieb der ebenfalls stark beschädigte Audi im Kreuzungsbereich stehen.
Um ca. 11.45 Uhr wurde die Feuerwehr Schönering alarmiert. Die Einsatzkräfte sicherten die Unfallstelle ab, regelten den Verkehr und banden ausgelaufene Betriebsmittel. Der Arbeiter-Samariterbund Alkoven untersuchte und versorgte die beteiligten Personen.
Anschließend unterstützten sie das Abschleppunternehmen bei der Bergung der beiden Unfallfahrzeuge. Nach rund zwei Stunden konnte die Feuerwehr wieder einrücken.