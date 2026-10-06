StartseiteÖsterreichOberösterreich
Der Oldtimer landete nach dem Crash im Graben.
Der Oldtimer landete nach dem Crash im Graben.
FF Schönering
Cabrio schwer beschädigt

Crash auf Kreuzung – Mercedes-Oldtimer landet im Graben

Zwei Autos krachten in Wilhering zusammen. Ein rotes Mercedes-Cabrio wurde schwer beschädigt, die Feuerwehr war rund zwei Stunden im Einsatz.
Oberösterreich Heute
Von Oberösterreich Heute
06.10.2026, 12:00
Angemeldet als Hier findest du deine letzten Kommentare
Alle Kommentare
Meine Kommentare
Sortieren nach:
Kommentare neu laden
Nach oben
Hör dir den Artikel an:
00:00 / 02:45
1X
BotTalk

Die Motorhaube eingedrückt, die Stoßstange verbogen: Für einen Mercedes-Oldtimer endete am Montag die Fahrt im Straßengraben. Der rote 500 SL war auf der Eferdinger Straße (B129) im Bereich der Saatbau-Kreuzung in Wilhering (Bez. Linz-Land) mit einem anderen Auto zusammengekracht.

Die Autos krachten auf der Kreuzung zusammen.
Die Autos krachten auf der Kreuzung zusammen.
FF Schönering

Wie es zu dem Crash kam, ist bisher unklar. Während das Cabrio neben der Fahrbahn zum Stillstand kam, blieb der ebenfalls stark beschädigte Audi im Kreuzungsbereich stehen.

Auch interessant

Auto überschlägt sich auf regennasser Innkreisautobahn
Zwei Autos kollidieren frontal – zwei Kinder verletzt
Volvo-Lenker kracht auf der B25 in Verkehrszeichen

Feuerwehr rund zwei Stunden im Einsatz

Um ca. 11.45 Uhr wurde die Feuerwehr Schönering alarmiert. Die Einsatzkräfte sicherten die Unfallstelle ab, regelten den Verkehr und banden ausgelaufene Betriebsmittel. Der Arbeiter-Samariterbund Alkoven untersuchte und versorgte die beteiligten Personen.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen

Anschließend unterstützten sie das Abschleppunternehmen bei der Bergung der beiden Unfallfahrzeuge. Nach rund zwei Stunden konnte die Feuerwehr wieder einrücken.

red,06.10.2026, 12:00
Mehr zum Thema
OldtimerVerkehrsunfallMercedesRettungseinsatz

Weiterlesen

Weitere Storys
WilheringLinz-LandOberösterreich
Jetzt Leserreporter werden.
Für jedes Foto in "Heute" oder jedes Video auf Heute.at gibt es 50 Euro.
So geht's
Aktuelles
Unterhaltsames
Nützliches
Externe Angebote