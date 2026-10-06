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Leo Jindrak und sein Sohn verabschieden sich weitgehend von Pikantem.
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Jindrak KG
Trost für Kunden bleibt

"Ära geht zu Ende": Kult-Lokal schließt jetzt für immer

Jahrzehntelang war ein Lokal in der Linzer Innenstadt ein fixer Treffpunkt fürs Afterwork. Jetzt hat der Betreiber traurige Nachrichten.
Oberösterreich Heute
Von Oberösterreich Heute
06.10.2026, 04:00
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Für viele Menschen in Kirchdorf (rund 5.000 Einwohner) ist es kaum vorstellbar: Das beliebte Wirtshaus Schöllhuber sperrt zu. Das Lokal mit seiner bodenständigen Hausmannskost war weit stets mehr als ein Ort zum Essen und Trinken. Es war Treffpunkt, Stammlokal und ein Stück gelebte Identität.

Zumindest: Die legendäre Kesselheiße jeden Donnerstag von 8 bis 14 Uhr wird noch bis Ende des Jahres angeboten, bevor im Gasthaus endgültig die Lichter ausgehen. Auch die Fleischerei soll bis dahin geöffnet bleiben.

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Nun gibt es auch aus der Landeshauptstadt bittere News: "Jindrak Pikant" schließt seine Pforten. Seit 1971 wurden unmittelbar neben dem Stammhaus der gleichnamigen Konditorei feine Aufstrichbrötchen und andere Köstlichkeiten kredenzt. Viele Gäste genossen in dem Lokal abends nach getaner Arbeit das eine oder andere Gläschen.

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"Eine Ära geht zu Ende", schreiben Unternehmer Leo Jindrak und sein Sohn auf Facebook. Ein kleiner Trost: Die Brötchen und Sandwiches bleiben. Eine Auswahl gibt es auch weiter in ausgewählten Filialen im Online-Shop und telefonisch.

In Zukunft konzentriere man sich ausschließlich auf das, wofür der Betrieb seit 97 Jahren stehe: "Meisterliches Handwerk, beste Rohstoff aus Österreich und herausragenden Service für unsere Kundinnen und Kunden".

red,06.10.2026, 04:00
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