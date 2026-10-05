i Keine Gaudi: Freche Diebe ließen am Urfahranermarkt einen Traktor mitgehen. ARGE Urfahranermarkt Zeugen gesucht "Aufmerksam sein" – nun Hilferuf nach frechem Diebstahl Lange Gesichter statt Jubelstimmung – und das am größten Jahrmarkt des Landes: Ein frecher Diebstahl beschäftigt die Betreiber des Linzer Urfix. Von Oberösterreich Heute 05.10.2026, 16:11 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Gestern, Sonntag, ging der Urfahranermarkt am Donauufer zu Ende. Von 25. September bis 4. Oktober zählte die Stadt rund 465.000 Besucher auf dem Gelände. Zum Vergleich: Beim Herbstmarkt 2025 waren es zirka 440.000.

"Der zusätzliche Freitagabend hat den Gästen mehr Zeit für einen Marktbesuch gegeben und zugleich das erste Wochenende bei Sonnenschein gestärkt", freute sich der zuständige Vizebürgermeister Martin Hajart (ÖVP).

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Traktor gestohlen

Bei anderen ist die Freude getrübt. Die ARGE Urfahranermarkt hat jetzt einen Hilferuf auf Facebook gepostet: "Liebe Beschicker*innen (Personen, die die Geschäfte bei dem Event betrieben haben; Anm.), am Freitag, dem 2. Oktober, wurde unser Traktor, Marke Kubota, Kennzeichen 1245 A gestohlen."

Und weiter: Anzeige bei der Polizei sei bereits erstattet worden. Nach derzeitigen Erkenntnissen dürfte der Diebstahl vermutlich gegen Mitternacht erfolgt sein.

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"Wir möchten euch daher bitten, aufmerksam zu sein", so die Marktbetreiber. Sie ersuchen um Infos, falls jemand verdächtige Personen, Fahrzeuge oder sonstige ungewöhnliche Aktivitäten beobachtet oder etwas gehört bzw. gesehen hat.

Möglicherweise sei jemandem rund um den 2. Oktober – insbesondere in der Nacht auf Samstag – etwas aufgefallen das mit der Tat in Zusammenhang stehen könnte. "Jeder noch so kleine Hinweis kann hilfreich sein. Bitte meldet euch bei uns, wenn ihr etwas beobachtet habt oder über Informationen verfügt, die bei der Aufklärung des Diebstahls helfen könnten."