StartseiteÖsterreichOberösterreich
Der Radfahrer hatte 2,64 Promille und wurde von der Polizei angehalten.
Der Radfahrer hatte 2,64 Promille und wurde von der Polizei angehalten.
Getty Images (Symbolbild)
Von Polizei gestoppt

2,64 Promille! Radfahrer (58) fährt Schlangenlinien

Ein 58-jähriger Radfahrer fiel in Wels durch starke Schlangenlinien auf. Bei der Kontrolle zeigte der Alkotest einen Wert von 2,64 Promille an.
André Wilding
Von André Wilding
05.10.2026, 08:52
Angemeldet als Hier findest du deine letzten Kommentare
Alle Kommentare
Meine Kommentare
Sortieren nach:
Kommentare neu laden
Nach oben
Hör dir den Artikel an:
00:00 / 02:45
1X
BotTalk

Eine nächtliche Radfahrt endete für einen 58-Jährigen in Wels mit einer Polizeikontrolle. Gegen 1.15 Uhr wurde eine Streife in der Nacht auf den 5. Oktober auf den Mann aufmerksam.

Der Welser war auf der Laahener Straße unterwegs und fuhr dabei in starken Schlangenlinien.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen

Auch interessant

Polizei kann nicht glauben, was Radfahrer zu ihr sagt
Alko-E-Scooter-Lenkerin 2 Mal von Polizei gestoppt
Rennradfahrer (32) bei Crash mit Auto schwer verletzt

Alkotest zeigt 2,64 Promille

Die Polizisten hielten den Radfahrer an und führten eine Kontrolle durch. Dabei stellten sie eindeutige Symptome einer Beeinträchtigung fest.

Ein anschließender Alkotest brachte schließlich einen Wert von 2,64 Promille. Die Polizei untersagte dem 58-Jährigen die Weiterfahrt. Zudem wird er angezeigt.

wil,05.10.2026, 08:52
Mehr zum Thema
AlkolenkerFahrradPolizeiWels

Weiterlesen

Weitere Storys
LPD OberösterreichÖsterreichOberösterreichAlkohol
Jetzt Leserreporter werden.
Für jedes Foto in "Heute" oder jedes Video auf Heute.at gibt es 50 Euro.
So geht's
Aktuelles
Unterhaltsames
Nützliches
Externe Angebote