2,64 Promille! Radfahrer (58) fährt Schlangenlinien

Eine nächtliche Radfahrt endete für einen 58-Jährigen in Wels mit einer Polizeikontrolle. Gegen 1.15 Uhr wurde eine Streife in der Nacht auf den 5. Oktober auf den Mann aufmerksam.
Der Welser war auf der Laahener Straße unterwegs und fuhr dabei in starken Schlangenlinien.
Die Polizisten hielten den Radfahrer an und führten eine Kontrolle durch. Dabei stellten sie eindeutige Symptome einer Beeinträchtigung fest.
Ein anschließender Alkotest brachte schließlich einen Wert von 2,64 Promille. Die Polizei untersagte dem 58-Jährigen die Weiterfahrt. Zudem wird er angezeigt.