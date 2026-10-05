i Der Radfahrer hatte 2,64 Promille und wurde von der Polizei angehalten. Getty Images (Symbolbild) Von Polizei gestoppt 2,64 Promille! Radfahrer (58) fährt Schlangenlinien Ein 58-jähriger Radfahrer fiel in Wels durch starke Schlangenlinien auf. Bei der Kontrolle zeigte der Alkotest einen Wert von 2,64 Promille an. Von André Wilding 05.10.2026, 08:52 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Eine nächtliche Radfahrt endete für einen 58-Jährigen in Wels mit einer Polizeikontrolle. Gegen 1.15 Uhr wurde eine Streife in der Nacht auf den 5. Oktober auf den Mann aufmerksam.

Der Welser war auf der Laahener Straße unterwegs und fuhr dabei in starken Schlangenlinien.

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Alkotest zeigt 2,64 Promille

Die Polizisten hielten den Radfahrer an und führten eine Kontrolle durch. Dabei stellten sie eindeutige Symptome einer Beeinträchtigung fest.

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Ein anschließender Alkotest brachte schließlich einen Wert von 2,64 Promille. Die Polizei untersagte dem 58-Jährigen die Weiterfahrt. Zudem wird er angezeigt.