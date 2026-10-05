"Niemand gefunden": Kult-Wirtshaus muss jetzt schließen

Einst war das Gasthaus unter dem Namen "Zur goldenen Krone" bekannt – in den 1970er-Jahren wurde es von der Familie Schöllhuber übernommen. Heute wird das Lokal samt Fleischerei am Simon-Redtenbacher-Platz von Hannes und Mathilde Schöllhuber geführt – aber nur mehr bis zum 5. Oktober 2026.
Für viele Menschen in Kirchdorf (rund 5.000 Einwohner) ist es kaum vorstellbar: Der "Schölli" sperrt zu. Das traditionelle Wirtshaus mit seiner bodenständigen Hausmannskost war weit mehr als ein Ort zum Essen und Trinken. Es war Treffpunkt, Stammlokal und ein Stück gelebte Identität.
Die legendäre Kesselheiße jeden Donnerstag von 8 bis 14 Uhr wird noch bis Ende des Jahres angeboten, bevor im Wirtshaus endgültig die Lichter ausgehen. Auch die Fleischerei soll bis dahin geöffnet bleiben.
Der Betreiber blickt dankbar auf die vergangenen Jahrzehnte zurück: "Nach 45 Jahren als Fleischer und Wirt ist für mich nun die Zeit gekommen, in den Ruhestand zu gehen. Gerne hätte er seinen Betrieb und sein Wissen an einen Nachfolger weitergegeben.
"Leider hat sich niemand gefunden, der unseren Betrieb weiterführen möchte", bedauert der Unternehmer. "Ich möchte vor allem Danke sagen – unseren Gästen und Kunden. Danke für die Treue und die vielen schönen Begegnungen."