i Ist bald Geschichte: der legendäre "Schölli" in Kirchdorf. Über das Ende informiert ein Aushang am Lokal. Gerhard Hütmeyer Nach 45 Jahren "Niemand gefunden": Kult-Wirtshaus muss jetzt schließen Eine Ära geht zu Ende: Nach fast einem halben Jahrhundert muss ein kultiges Wirtshaus in Kirchdorf schließen. Schon in wenigen Tagen ist alles aus. Von Oberösterreich Heute 05.10.2026, 04:00 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Einst war das Gasthaus unter dem Namen "Zur goldenen Krone" bekannt – in den 1970er-Jahren wurde es von der Familie Schöllhuber übernommen. Heute wird das Lokal samt Fleischerei am Simon-Redtenbacher-Platz von Hannes und Mathilde Schöllhuber geführt – aber nur mehr bis zum 5. Oktober 2026.

Google Map anzeigen

Für viele Menschen in Kirchdorf (rund 5.000 Einwohner) ist es kaum vorstellbar: Der "Schölli" sperrt zu. Das traditionelle Wirtshaus mit seiner bodenständigen Hausmannskost war weit mehr als ein Ort zum Essen und Trinken. Es war Treffpunkt, Stammlokal und ein Stück gelebte Identität.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

Die legendäre Kesselheiße jeden Donnerstag von 8 bis 14 Uhr wird noch bis Ende des Jahres angeboten, bevor im Wirtshaus endgültig die Lichter ausgehen. Auch die Fleischerei soll bis dahin geöffnet bleiben.

Die Bilder des Tages i ?

"Die Zeit ist gekommen"

Der Betreiber blickt dankbar auf die vergangenen Jahrzehnte zurück: "Nach 45 Jahren als Fleischer und Wirt ist für mich nun die Zeit gekommen, in den Ruhestand zu gehen. Gerne hätte er seinen Betrieb und sein Wissen an einen Nachfolger weitergegeben.

"Leider hat sich niemand gefunden, der unseren Betrieb weiterführen möchte", bedauert der Unternehmer. "Ich möchte vor allem Danke sagen – unseren Gästen und Kunden. Danke für die Treue und die vielen schönen Begegnungen."