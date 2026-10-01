i Das "Golden Shower"-Bier kann am 3. Oktober beim Wiener Würstelstand in der Spittelau verkostet werden. Helmut Graf, Muschikraft Verkostung am 3.10. "Golden Shower" – dieses Wiener Bier sorgt für Wirbel Dieses Bier sorgt schon vor dem ersten Schluck für Gesprächsstoff: Aus Urin wurde Trinkwasser zurückgewonnen – und damit Bier gebraut. Von Wien Heute 01.10.2026, 12:01 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

"Was haben Pisse, Bier und Feminismus gemeinsam?" Mit dieser durchaus ungewöhnlichen Frage kündigen die Veranstalter ein eintägiges Bierfestival in Wien an. Unter dem Namen "Golden Shower – Aufs Patriarchat pinkeln" steigt am Samstag, 3. Oktober, beim Wiener Würstelstand an der U4-Station Spittelau ein Parallel-Oktoberfest.

Dahinter stehen Muschicraft Bier, der Sanitäranbieter Öklo, Bruckners Erzbräu und der Wiener Würstelstand. Herzstück der Veranstaltung ist ein eigens dafür gebrautes Bio-Bier mit einer ungewöhnlichen Entstehungsgeschichte.

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Aus Urin wird Trinkwasser

Für "Golden Shower" wurde zunächst Urin mithilfe einer Aufbereitungstechnologie von Öklo behandelt. Dabei wurde daraus Wasser zurückgewonnen und zu Trinkwasser aufbereitet. Dieses Wasser landete anschließend bei Bruckners Erzbräu und wurde dort für die Herstellung eines Bio-Bieres für Muschicraft verwendet.

Das Ergebnis: 2.100 Flaschen und ein Holzfass "Golden Shower"-Bier. Das Fass soll am Samstag beim Wiener Würstelstand angestochen werden. Die Veranstalter selbst sprechen provokant vom "Piss-Bier". Tatsächlich enthält das fertige Getränk laut Veranstaltern aber keinen Urin, sondern das daraus aufbereitete Wasser.

"Aufs Patriarchat pinkeln"

Hinter der Aktion steckt allerdings mehr als ein möglichst spektakuläres Bier. Das Festival versteht sich als feministischer Gegenentwurf zu traditionellen Bier- und Oktoberfesten. Die Veranstalter sehen Bierfeste auch als Orte, an denen wirtschaftliche und politische Netzwerke gepflegt werden und die ihrer Ansicht nach bis heute stark von traditionellen Rollenbildern geprägt sind.

"Wenn am Stammtisch über unsere Zukunft entschieden wird, wollen wir mit am Tisch sitzen", lautet die Ansage. Man wolle sogar noch weitergehen: "Wir wollen den Tisch bauen, den Festwirt auswählen und natürlich auch das Festbier selber brauen."

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"Piss-Bier" als Beispiel für Kreislaufwirtschaft

Das Motto "Aufs Patriarchat pinkeln" ist entsprechend wörtlich wie politisch gemeint. Die Organisatoren wollen nach eigenen Angaben einen traditionell männlich geprägten kulturellen Raum anders besetzen. Gleichzeitig soll das ungewöhnliche Bier zeigen, wie Kreislaufwirtschaft funktionieren kann. Ein Stoff, der normalerweise als Abfall behandelt wird, dient indirekt als Ressource für ein neues Produkt.

"Was als Abfall gilt, kann Ressource sein. Was als gegeben gilt, kann verändert werden", erklären die Veranstalter. Diesen Gedanken übertragen sie auch auf gesellschaftliche Strukturen: "Denn auch das Patriarchat ist kein Naturgesetz." Neben dem Fassanstich und den 2.100 Flaschen "Golden Shower" stehen bei dem eintägigen Festival Live-Musik, DJs, Drag, Performances und Kunst auf dem Programm.