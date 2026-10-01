i Aida-Chef Dominik Prousek: Zweite Melange geht auf's Haus. Denise Auer Kennwort "1913" Aktion in Wien! AIDA schenkt dir heute zweite Melange Am Tag des Kaffees gibt es bei AIDA in Wien heute am 1. Oktober mit dem Kennwort "1913" eine zweite Melange gratis dazu – echt heiß! Von Wien Heute 01.10.2026, 11:23 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Am internationalen Tag des Kaffees (1.10.) lädt die Wiener Café-Konditorei AIDA heute zum gemeinsamen Kaffeetrinken ein. Wer in einer Wiener AIDA-Filiale eine Melange bestellt und das Kennwort "1913" nennt, bekommt eine zweite Melange gratis dazu. Die Aktion gilt aber nur heute. Auch wer eine Ein-Kilo-Packung AIDA Espresso oder Classic kauft, erhält eine zweite Packung für zu Hause kostenlos dazu.

Kennwort "1913"

Hinter dem Kennwort für den Gratis-Kaffee steckt das Gründungsjahr des Unternehmens. Josef Prousek eröffnete 1913 in Wien die erste AIDA-Filiale. Seine Idee war, dieselbe Melange und dieselbe Torte an mehreren Standorten in gleicher Qualität anzubieten.

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Erste Kaffeeehauskette

AIDA bezeichnet sich heute als erste Kaffeehauskette der Welt. Der britische Branchenjournalist Mark Lane vom "Moodie Davitt Report" hatte sich mit der Frage beschäftigt, ob es eine ältere, bis heute durchgehend betriebene Kaffeehauskette gibt, und laut AÏDA keine gefunden. Seit 2026 verwendet das Unternehmen deshalb auch den Claim "World's First Coffeehouse Chain".

Familien-Betrieb aus Wien

"Die großen internationalen Kaffeeketten haben den Coffeeshop in die Welt getragen, davor haben wir großen Respekt", sagt Dominik Prousek, der AIDA in vierter Generation führt. "Aber die Idee selbst ist eine Wienerische, und sie ist in unserer Familie entstanden. Das erzählen wir gern. Nicht als Superlativ, sondern als Geschichte."

Rund 20.000 Kaffees täglich

Nach Angaben des Unternehmens gehen bei AIDA täglich rund 20.000 Kaffees über die Theke. Sämtliche Mehlspeisen werden zentral in Wien produziert. Dort arbeiten mehr als 100 Konditoren.

Die Bilder des Tages i ?

Das steckt hinter Farbe Rosa

Auch das bekannte Rosa gehört seit Jahrzehnten zum Erscheinungsbild. Laut Unternehmensgeschichte geht die Farbwahl auf Rosa, die Ehefrau von Gründer Josef Prousek, zurück. Mit der Farbe wollte er die Erinnerung an seine Frau bewahren.