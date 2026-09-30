Andrew Eldritch." fetchpriority="high" /> i Die langen Haare sind weg, die Sonnebrille blieb: "The Sisters of Mercy"-Frontmann Andrew Eldritch. IMAGO/Carsten Thesing Gleich zwei Konzerte Sisters of Mercy schauen an Halloween bei uns vorbei Die britische Düsterband "The Sisters of Mercy" kommt in diesem Jahr gleich zwei Mal live nach Österreich – passenderweise kurz vor Halloween. Von Jochen Dobnik 30.09.2026, 19:11 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Seit über vier Jahrzehnten gilt die britische Formation rund um Frontmann Andrew Eldritch als Legende. Hits wie "Temple of Love", "This Corrosion" und "More" zählen noch immer zu den Favoriten auf den Tanzflächen.

Im Herbst kommen The Sisters of Mercy gleich zwei Mal nach Österreich: Am 27. Oktober in die Wiener Gasometer und am 30. Oktober – einen Tag vor dem Gruselfest Halloween – ins Event Center nach Hohenems. Der Vorverkauf hat bereits gestartet.

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Die Band hat in den 1980er-Jahren den Sound und das gesamte Erscheinungsbild einer ganzen Epoche geprägt. Obwohl Eldritch sich selbst nie als Teil der Gothic-Szene sah, lieferte seine Band die absolute Blaupause für dieses Genre.

Statt eines echten Schlagzeugers nutzte die Band die programmierbare Drummaschine "Doktor Avalanche". Dieser kalte, unerbittliche und mechanische Takt wurde in Kombination mit treibenden Basslinien zum Markenzeichen.

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Mit Alben wie "First and Last and Always" oder "Floodland" (feiert im nächsten Jahr das 40. Jubiläum) machten sie den Gothic Rock massentauglich und beeinflussten die dunkle Musikszene nachhaltig

Vor allem das Genre des Gothic Metal wurde tief geprägt. Bands wie Paradise Lost, Type O Negative, Cradle of Filth oder Tiamat orientierten sich an Eldritchs tiefer Gesangsstimme und der melancholischen Atmosphäre.