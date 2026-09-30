StartseiteWienStadtleben
Die langen Haare sind weg, die Sonnebrille blieb: Andrew Eldritch." fetchpriority="high" />
Die langen Haare sind weg, die Sonnebrille blieb: "The Sisters of Mercy"-Frontmann Andrew Eldritch.
IMAGO/Carsten Thesing
Gleich zwei Konzerte

Sisters of Mercy schauen an Halloween bei uns vorbei

Die britische Düsterband "The Sisters of Mercy" kommt in diesem Jahr gleich zwei Mal live nach Österreich – passenderweise kurz vor Halloween.
Jochen Dobnik
Von Jochen Dobnik
30.09.2026, 19:11
Angemeldet als Hier findest du deine letzten Kommentare
Alle Kommentare
Meine Kommentare
Sortieren nach:
Kommentare neu laden
Nach oben
Hör dir den Artikel an:
00:00 / 02:45
1X
BotTalk

Seit über vier Jahrzehnten gilt die britische Formation rund um Frontmann Andrew Eldritch als Legende. Hits wie "Temple of Love", "This Corrosion" und "More" zählen noch immer zu den Favoriten auf den Tanzflächen.

Im Herbst kommen The Sisters of Mercy gleich zwei Mal nach Österreich: Am 27. Oktober in die Wiener Gasometer und am 30. Oktober – einen Tag vor dem Gruselfest Halloween – ins Event Center nach Hohenems. Der Vorverkauf hat bereits gestartet.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen

Die Band hat in den 1980er-Jahren den Sound und das gesamte Erscheinungsbild einer ganzen Epoche geprägt. Obwohl Eldritch sich selbst nie als Teil der Gothic-Szene sah, lieferte seine Band die absolute Blaupause für dieses Genre.

    Statt eines echten Schlagzeugers nutzte die Band die programmierbare Drummaschine "Doktor Avalanche". Dieser kalte, unerbittliche und mechanische Takt wurde in Kombination mit treibenden Basslinien zum Markenzeichen.

    Live in Wien! Wayne Hussey ist wieder auf einer Mission

    Mit Alben wie "First and Last and Always" oder "Floodland" (feiert im nächsten Jahr das 40. Jubiläum) machten sie den Gothic Rock massentauglich und beeinflussten die dunkle Musikszene nachhaltig

    Vor allem das Genre des Gothic Metal wurde tief geprägt. Bands wie Paradise Lost, Type O Negative, Cradle of Filth oder Tiamat orientierten sich an Eldritchs tiefer Gesangsstimme und der melancholischen Atmosphäre.

    dob,Akt. 01.10.2026, 10:21, 30.09.2026, 19:11
    Mehr zum Thema
    KonzertEvents1980er1990er
    Jetzt Leserreporter werden.
    Für jedes Foto in "Heute" oder jedes Video auf Heute.at gibt es 50 Euro.
    So geht's
    Aktuelles
    Unterhaltsames
    Nützliches
    Externe Angebote