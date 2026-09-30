Uni Wien schafft erneut Sprung in die Welt-Top-100

Die Universität Wien bleibt unter den besten Hochschulen der Welt. Im aktuellen "Times Higher Education World University Ranking" erreicht die Uni erneut Platz 95 und schafft damit wie im Vorjahr den Sprung in die Top 100.
Erstmals war die Universität Wien im vergangenen Jahr in die Top 100 des internationalen Rankings aufgenommen worden. Heuer konnte sie ihren Platz halten – gleichzeitig wird der Konkurrenzdruck größer.
Uni-Wien-Rektor Sebastian Schütze sieht das Ergebnis als Erfolg der vergangenen Jahre. "Dieser erneute Erfolg ist das Resultat einer langjährigen, strategischen Ausrichtung und ein starkes Signal für den gesamten Wissenschafts- und Wirtschaftsstandort in Österreich", sagt Schütze gegenüber dem ORF. Gleichzeitig warnt er vor möglichen Folgen von Budgetkürzungen: "Was lange und erfolgreich aufgebaut wurde, kann durch Budgetkürzungen rasch wieder unerreichbar werden."
An der Spitze des Rankings steht erneut die University of Oxford. Dahinter folgen das Massachusetts Institute of Technology (MIT) und die Princeton University. Unter den Top 20 finden sich vor allem Universitäten aus den USA und Großbritannien, dazu kommen unter anderem die ETH Zürich, die Tsinghua University und die National University of Singapore.
Auch andere österreichische Hochschulen sind im Ranking vertreten. Die Medizinische Universität Wien verbesserte sich um einen Platz auf Rang 180. Die Medizinische Universität Graz landet heuer auf Rang 221, die Medizinische Universität Innsbruck auf Rang 239. Die Central European University erreicht Platz 269.