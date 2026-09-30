i Juan Carlos Estrada Torrescano hat sein zweites Taco-Lokal eröffnet. Fotos: Florentina Olareanu; Bildmontage: "Heute" Mexiko-Hit in Mariahilf Ex-Diplomat eröffnet neuen Taco-Hotspot in Wien Juan Carlos Estrada Torrescano bringt seine mexikanischen Tacos jetzt auch nach Wien-Mariahilf – mit täglich wechselndem Angebot und frischen Salsas. Von Wien Heute 30.09.2026, 05:45 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Tacos, Salsas und mexikanisches Streetfood gibt es jetzt auch in Mariahilf: La Taquería Chiquitita hat in der Theobaldgasse den zweiten Standort eröffnet. Gründer Juan Carlos Estrada Torrescano setzt dabei weiterhin auf authentische Tacos statt Mexiko-Klischees.

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Nach dem Erfolg des ersten Lokals in der Margaretenstraße 76 expandiert die Taquería nun in den 6. Bezirk. In der Theobaldgasse 13, nur wenige Schritte von der Mariahilfer Straße entfernt, werden täglich fünf verschiedene Taco-Füllungen angeboten. Die Auswahl wechselt, eine vegane Variante ist immer dabei.

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Fünf wechselnde Tacos täglich

Das Konzept bleibt bewusst unkompliziert: Wer essen will, kreuzt seine gewünschten Tacos auf einem Bestellzettel an und gibt diesen am Tresen ab. Dazu kommen frische Salsas und klassische mexikanische Toppings. Drei Tacos gibt es für 11,70 Euro.

La Taquería Chiquitita expandiert in den 6. Bezirk i ?

Dass das Konzept gut ankommt, zeigen laut Betreiber auch die bisherigen Bewertungen: Der erste Standort kommt auf 95 Falstaff-Punkte und rund 1.700 Google-Rezensionen mit fünf Sternen.

Vom Diplomaten zum Taquero

Hinter dem Taco-Hotspot steckt Juan Carlos Estrada Torrescano. Der gebürtige Mexiko-City-Bewohner studierte Rechtswissenschaften und absolvierte anschließend ein Aufbaustudium im internationalen öffentlichen Recht, unter anderem an der Harvard Law School. Danach arbeitete er mehrere Jahre als Diplomat und kam schließlich nach Wien.

Location: Theobaldgasse 13, 1060 Wien

Öffnungszeiten: Täglich von 12:00 bis 21:00 Uhr

Authentic Mexican Street Food / 5 wechselnde Tacos täglich

Dann folgte der ungewöhnliche Berufswechsel: Estrada Torrescano tauschte den Anzug gegen die Kochschürze und machte seine Leidenschaft für die mexikanische Taco-Kultur zum Beruf. Mit La Taquería Chiquitita wollte er jene Küche nach Wien bringen, mit der er selbst aufgewachsen ist.