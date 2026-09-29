i The Mission kommen 2027 wieder live nach Wien. IMAGO/Gonzales Photo 40 Jahre The Mission Live in Wien! Wayne Hussey ist wieder auf einer Mission Drei Jahre nach ihrem letzten Auftritt in Österreich kommen The Mission wieder nach Wien. Im Mai 2027 spielt die britische Band live im WUK. Von Jochen Dobnik 29.09.2026, 20:08 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Fans von The Mission ("Butterfly On A Wheel", "Wasteland", "Tower Of Strength") dürfen sich auf ein Wiedersehen in Wien freuen. Die britische Rockband, die in diesem Jahr ihr 40-jähriges Bandjubiläum feiert, kommt am 5. Mai 2027 für ein Konzert ins WUK.

Wenn Wayne Hussey und seine Mitmusiker dort auf die Bühne gehen, liegt der bislang letzte Österreich-Auftritt der Gruppe drei Jahre zurück.

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The Mission blicken auf eine bewegte Geschichte mit großen Erfolgen, mehreren Trennungen und ebenso vielen Neuanfängen zurück. Gegründet wurde die Band von Hussey und Craig Adams. Beide waren zuvor Mitglieder von The Sisters of Mercy, verließen die Gruppe jedoch nach einem Streit mit Sänger Andrew Eldritch.

Streit um den ersten Bandnamen

Anfangs waren Hussey und Adams unter dem Namen "The Sisterhood" unterwegs. Eldritch beanspruchte diese Bezeichnung allerdings für sich. Die neue Gruppe änderte daraufhin ihren Namen in The Mission.

Mit ihren ersten Veröffentlichungen gelang es der Band, rasch ein eigenes Publikum aufzubauen und an die Erfolge von The Sisters of Mercy anzuknüpfen. Im Laufe der Jahre kam es jedoch zu mehreren Umbesetzungen.

Die Zusammenarbeit innerhalb der Gruppe wurde schwieriger, zugleich gingen die Plattenverkäufe zurück. 1996 folgte schließlich die Auflösung.

Das Ende hielt nicht lange. Bereits drei Jahre später fanden The Mission wieder zusammen und starteten eine Welttournee.

2001 veröffentlichten sie mit "AurA" eines ihrer erfolgreichsten Alben. Die Platte stand acht Wochen lang an der Spitze der Deutschen Alternative Charts. 2016 erschien ihr vorerst letztes Album "Another Fall From Grace".

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Am 5. Mai 2027 kommt die Band nun ins Wiener WUK. Für das heimische Publikum ist es die erste Gelegenheit seit drei Jahren, The Mission wieder live in Österreich zu erleben.