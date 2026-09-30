i Waves Vienna startet schon heute mit der Kick-Off-Party in Wien-Spittelau. Waves Vienna Waves Vienna Festival 107 Acts, drei Tage – jetzt rollt Popwelle durch Wien Drei Tage, 107 Acts und zahlreiche Bühnen entlang des Wiener Gürtels: Von 1. bis 3. Oktober geht Waves Vienna in die bereits 16. Runde. Von Wien Heute 30.09.2026, 05:30 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Wien wird wieder zum Treffpunkt für neue Musik aus ganz Europa. Von Donnerstag, 1. Oktober, bis Samstag, 3. Oktober, steigt die 16. Ausgabe von Waves Vienna. Insgesamt 107 Acts stehen auf dem Programm des Showcase-Festivals.

Gespielt wird in zahlreichen Locations entlang des Wiener Gürtels. Im Mittelpunkt stehen vor allem neue und aufstrebende Künstler, die sich einem internationalen Publikum sowie Vertretern der Musikbranche präsentieren können.

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Großbritannien übernimmt Wien

Als "Guest of Honor" steht 2026 das Vereinigte Königreich im Mittelpunkt. Zahlreiche britische Acts sind im Festivalprogramm vertreten, gleichzeitig zieht sich der UK-Schwerpunkt durch die begleitende Fachkonferenz. Dabei soll vor allem der Austausch zwischen der britischen, österreichischen und europäischen Musikszene gestärkt werden.

Eine Verbindung wurde bereits im Frühjahr geknüpft: Der österreichische Musiker Oskar Haag reiste im Mai im Rahmen einer erstmals veranstalteten UK Residency nach Großbritannien. Die dabei entstandenen Erfahrungen und Kooperationen werden nun bei Waves Vienna thematisiert.

Gratis-Kick-off in der Spittelau

Los geht es sogar schon einen Tag vor dem eigentlichen Festival. Am Mittwoch, 30. September, lädt Waves Vienna ab 19 Uhr erstmals zu einer Block Party auf dem Platz vor dem Fernheizwerk Spittelau. Mit dem neuen Kick-off will sich das Festival stärker zur Stadt und zum Publikum öffnen. Welche Künstler bei der Block Party auftreten, soll noch bekannt gegeben werden.

Pop-Duo Dualia Waves Vienna

Auch organisatorisch gibt es Neuerungen. Die Waves Vienna Conference bekommt mit der Albert Hall in der Albertgasse (Wien-Josefstadt) eine neue zentrale Heimat. Ein Schwerpunkt liegt heuer auf "Sync", also der Verbindung von Musik mit Film, Fernsehen, Games, Werbung und anderen audiovisuellen Medien. Diskutiert werden außerdem Musikexport, internationale Mobilität, neue Geschäftsmodelle, Technologie, Medien und die Zukunft der europäischen Musikbranche.

Programm für Einstieg in die Branche

Erstmals startet am 30. September außerdem ein Young Professionals Programm gemeinsam mit mica – music austria. Workshops, Vorträge, Panels und Networking sollen jungen und angehenden Musikprofis den Einstieg in die Branche erleichtern.

Waves Vienna 2026, Baby Berserk (NL) Baby Berserk

Spannend wird es auch für sechs österreichische Acts. Beim Waves Vienna wird erneut der XA – Export Award vergeben. Nominiert sind Aki Traar, Ava Fina, Cute Aggression, Ivery, Peach Tinted und Tamara Flores.

Jury entscheidet beim XA - Export Award

Eine internationale Jury besucht ihre Auftritte und entscheidet anschließend über die Auszeichnung. Dem Gewinner winken 4.000 Euro Preisgeld sowie weitere Unterstützung durch Austrian Music Export, FM4 und Waves Vienna. Zusätzlich steht ein Toursupport des österreichischen Kulturministeriums in Höhe von 5.000 Euro zur Verfügung.

Die Bilder des Tages i ?

International arbeitet Waves Vienna mittlerweile unter anderem mit Partnern aus Deutschland, Ungarn, Frankreich, der Schweiz, der Ukraine und Lettland zusammen. Das Festival beteiligt sich zudem an europäischen Musikinitiativen wie Keychange, ESNS Exchange und UPBEAT.