Uni startet wieder – das müssen Studenten jetzt wissen

Für Österreichs Studenten beginnt am 1. Oktober das neue Wintersemester. Gerade für Erstsemestrige ist der Start oft mit vielen Fragen verbunden: Wo finde ich meinen Hörsaal? Wie funktioniert die Anmeldung zu Lehrveranstaltungen? Welche Services gibt es an der Uni? Und was kann man neben dem Studium unternehmen?
Die Universität Wien bietet zum Semesterstart zahlreiche Anlaufstellen, Veranstaltungen und Tipps.
Die Uni Wien ist nicht die einzige Hochschule, die zum Semesterstart spezielle Angebote für neue Studenten organisiert. Auch an anderen Wiener Universitäten und Hochschulen, etwa an der TU Wien oder der WU Wien, gibt es regelmäßig Welcome Days, Orientierungsveranstaltungen, Führungen und Events für Erstsemestrige. Es lohnt sich daher, direkt auf der Website der jeweiligen Hochschule nach dem aktuellen Programm zu schauen.
Mit dem Semesterstart gibt es in Österreich auch einige Änderungen bei Studien und Unterstützungsangeboten:
➤ Lehramt wird kürzer: Das Lehramtsstudium Sekundarstufe wird neu strukturiert. Die Ausbildung soll künftig drei Jahre Bachelor plus zwei Jahre Master umfassen – insgesamt also fünf statt bisher sechs Jahre.
➤ Neues Studium für Psychotherapie: Erstmals gibt es ein reguläres universitäres Bachelor- und Masterstudium für Psychotherapie. Es bildet eine Vorstufe zur fachspezifischen Ausbildung.
➤ Mehr Studienbeihilfe: Die Sätze der Studienbeihilfe und die Zuverdienstgrenzen wurden um 2,7 Prozent angehoben.
➤ Mensa-Essen unter fünf Euro: An ausgewählten Hochschulen startet ein Programm für günstige warme Mensa-Menüs. Für Studenten sollen bestimmte Mahlzeiten für weniger als fünf Euro angeboten werden.
➤ Mehr Plätze in der Medizin: Für das kommende Studienjahr gibt es 50 zusätzliche Studienplätze in der Humanmedizin.
➤ Neue Studien in der Elementarpädagogik: Auch im Bereich Elementarpädagogik kommen neue Bachelorstudien. Insgesamt sind dafür 160 Studienplätze vorgesehen.
➤ Umgang mit Künstlicher Intelligenz: Wer KI-Tools für wissenschaftliche Arbeiten verwendet, muss deren Nutzung entsprechend den geltenden Uni-Regeln transparent offenlegen und kennzeichnen.