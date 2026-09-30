i Am 1. Oktober startet das neue Wintersemester. Für Erstsemestrige gibt es viele Info-Veranstaltungen. Bild: Hertel Sabine Neues Semester, neue Regeln Uni startet wieder – das müssen Studenten jetzt wissen Am 1. Oktober startet das neue Wintersemester. Von Welcome-Events und Ersti-Hilfe bis zu neuen Studienangeboten gibt es einiges zu beachten. Von Wien Heute 30.09.2026, 12:04 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Für Österreichs Studenten beginnt am 1. Oktober das neue Wintersemester. Gerade für Erstsemestrige ist der Start oft mit vielen Fragen verbunden: Wo finde ich meinen Hörsaal? Wie funktioniert die Anmeldung zu Lehrveranstaltungen? Welche Services gibt es an der Uni? Und was kann man neben dem Studium unternehmen?

Die Universität Wien bietet zum Semesterstart zahlreiche Anlaufstellen, Veranstaltungen und Tipps.

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Die wichtigsten Tipps zum Studienstart

1 Unileben-Messe: Am 30. September und 1. Oktober findet im Hauptgebäude der Universität Wien die "unileben"-Messe statt. Von 9 bis 17 Uhr beziehungsweise am Donnerstag von 9 bis 16 Uhr können sich Studenten über Angebote rund um Studium, Freizeit und das Leben in Wien informieren. Zu Themen wie Auslandssemester gibt es Beratung. Auch Buchhandlungen, Kulturplattformen und weitere Einrichtungen informieren über ihre Angebote. Neben zahlreichen Ausstellern gibt es sogenannte Community-Corners.

2 Ersti-Hilfe bei offenen Fragen: Wer beim Studienstart nicht weiterweiß, kann sich an die Ersti-Hilfe-Stelle wenden. Sie ist noch bis 2. Oktober täglich von 9 bis 16 Uhr in der Aula des Hauptgebäudes geöffnet. Dort gibt es Antworten auf Fragen rund um den Studienbeginn.

3 Orientierung im Studium: Bei den Orientierungsveranstaltungen erfahren Erstsemestrige, wie ihr Studium aufgebaut ist, was bei der Semesterplanung zu beachten ist und wie Prüfungen – etwa im Rahmen der Studieneingangs- und Orientierungsphase (STEOP) – funktionieren. Bei vielen Studienrichtungen gibt es zusätzlich eigene Welcome-Events.

4 Welcome Weeks nutzen: Die Welcome Weeks bieten zahlreiche Informationsveranstaltungen, Workshops und Führungen. Dabei können Studenten nicht nur wichtige Uni-Services kennenlernen, sondern sich auch Tipps für den Studienalltag holen.

5 Uni-Gebäude kennenlernen: Wer sich im Hauptgebäude noch wie in einem Labyrinth fühlt, kann an Führungen teilnehmen. Diese finden im Rahmen der Welcome Weeks am 2. Oktober statt. Eine Anmeldung ist erforderlich.

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Die Uni Wien ist nicht die einzige Hochschule, die zum Semesterstart spezielle Angebote für neue Studenten organisiert. Auch an anderen Wiener Universitäten und Hochschulen, etwa an der TU Wien oder der WU Wien, gibt es regelmäßig Welcome Days, Orientierungsveranstaltungen, Führungen und Events für Erstsemestrige. Es lohnt sich daher, direkt auf der Website der jeweiligen Hochschule nach dem aktuellen Programm zu schauen.

Das ist im neuen Studienjahr neu

Mit dem Semesterstart gibt es in Österreich auch einige Änderungen bei Studien und Unterstützungsangeboten:

➤ Lehramt wird kürzer: Das Lehramtsstudium Sekundarstufe wird neu strukturiert. Die Ausbildung soll künftig drei Jahre Bachelor plus zwei Jahre Master umfassen – insgesamt also fünf statt bisher sechs Jahre.

➤ Neues Studium für Psychotherapie: Erstmals gibt es ein reguläres universitäres Bachelor- und Masterstudium für Psychotherapie. Es bildet eine Vorstufe zur fachspezifischen Ausbildung.

➤ Mehr Studienbeihilfe: Die Sätze der Studienbeihilfe und die Zuverdienstgrenzen wurden um 2,7 Prozent angehoben.

➤ Mensa-Essen unter fünf Euro: An ausgewählten Hochschulen startet ein Programm für günstige warme Mensa-Menüs. Für Studenten sollen bestimmte Mahlzeiten für weniger als fünf Euro angeboten werden.

➤ Mehr Plätze in der Medizin: Für das kommende Studienjahr gibt es 50 zusätzliche Studienplätze in der Humanmedizin.

➤ Neue Studien in der Elementarpädagogik: Auch im Bereich Elementarpädagogik kommen neue Bachelorstudien. Insgesamt sind dafür 160 Studienplätze vorgesehen.

➤ Umgang mit Künstlicher Intelligenz: Wer KI-Tools für wissenschaftliche Arbeiten verwendet, muss deren Nutzung entsprechend den geltenden Uni-Regeln transparent offenlegen und kennzeichnen.