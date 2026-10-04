i Freuen sich über die Bilanz (v.l.): Manuela Damm, Mitarbeiterin in der Abteilung Marktmanagement und Tourismus, VP-Vizebürgermeister Martin Hajart und Theresa Gillhofer, Leiterin der Abteilung Marktmanagement und Tourismus. ARGE Urfahranermarkt Bilanz des Herbstmarktes "Freut mich" – Urfahranermarkt feiert 465.000 Besucher Zehn Tage Trubel am Donauufer: Der Linzer Urfahraner Herbstmarkt lockte 465.000 Besucher an. Damit übertraf er die Bilanz des vergangenen Herbstes. Von Oberösterreich Heute 04.10.2026, 16:02 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Der Urfix hat sich für heuer ausgedreht: Von 25. September bis 4. Oktober strömten laut Stadt Linz 465.000 Besucher auf das Marktgelände. Zum Vergleich: Beim Herbstmarkt 2025 waren es rund 440.000, beim elftägigen Frühjahrsmarkt 2026 rund 550.000 Gäste.

Auch diesmal startete das Vergnügen bereits am Freitag. "Der zusätzliche Freitagabend hat den Gästen mehr Zeit für einen Marktbesuch gegeben und zugleich das erste Wochenende bei Sonnenschein gestärkt", freut sich Marktreferent und Vizebürgermeister Martin Hajart (ÖVP).

Die Bilder des Tages i ?

103 Aussteller und 72 Schausteller sorgten für Abwechslung. Fünf Fahrgeschäfte feierten Marktpremiere, darunter "Devil Rock" und der "7D Simulator". Beim Speed-Dating im Riesenrad konnten Singles auf Tuchfühlung gehen, weitere Höhepunkte waren das ÖH-Semester-Opening und das Feuerwerk am Donnerstag.

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Termin für Frühjahrsmarkt schon fix

Familien profitierten von Ermäßigungen, Senioren schwangen das Tanzbein und spielten Bingo. "Besonders freut mich, dass unser Programm unterschiedliche Generationen zusammenbringt", sagt Hajart. Kulinarisch reichte das Angebot von Jahrmarktklassikern bis zu veganen Speisen.

Zum Abschluss stand am Welttierschutztag das Thema Tiere im Mittelpunkt. Das nächste Wiedersehen ist bereits fix: Von 30. April bis 9. Mai 2027 steigt der Frühjahrsmarkt am Linzer Donauufer.