"Freut mich" – Urfahranermarkt feiert 465.000 Besucher

Der Urfix hat sich für heuer ausgedreht: Von 25. September bis 4. Oktober strömten laut Stadt Linz 465.000 Besucher auf das Marktgelände. Zum Vergleich: Beim Herbstmarkt 2025 waren es rund 440.000, beim elftägigen Frühjahrsmarkt 2026 rund 550.000 Gäste.
Auch diesmal startete das Vergnügen bereits am Freitag. "Der zusätzliche Freitagabend hat den Gästen mehr Zeit für einen Marktbesuch gegeben und zugleich das erste Wochenende bei Sonnenschein gestärkt", freut sich Marktreferent und Vizebürgermeister Martin Hajart (ÖVP).
103 Aussteller und 72 Schausteller sorgten für Abwechslung. Fünf Fahrgeschäfte feierten Marktpremiere, darunter "Devil Rock" und der "7D Simulator". Beim Speed-Dating im Riesenrad konnten Singles auf Tuchfühlung gehen, weitere Höhepunkte waren das ÖH-Semester-Opening und das Feuerwerk am Donnerstag.
Familien profitierten von Ermäßigungen, Senioren schwangen das Tanzbein und spielten Bingo. "Besonders freut mich, dass unser Programm unterschiedliche Generationen zusammenbringt", sagt Hajart. Kulinarisch reichte das Angebot von Jahrmarktklassikern bis zu veganen Speisen.
Zum Abschluss stand am Welttierschutztag das Thema Tiere im Mittelpunkt. Das nächste Wiedersehen ist bereits fix: Von 30. April bis 9. Mai 2027 steigt der Frühjahrsmarkt am Linzer Donauufer.