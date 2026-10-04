StartseiteÖsterreichOberösterreich
Die Feuerwehr befreite den Igel aus seiner misslichen Lage.
Die Feuerwehr befreite den Igel aus seiner misslichen Lage.
FF Steyregg
Sogar ÖAMTC im Einsatz

Armer Igel steckt in Rohr: Helfer graben Betonblock aus

Tierischer Rettungseinsatz am Pleschinger See: Ein kleiner Igel saß tief in einem Rohr fest. Für seine Befreiung brauchte es sogar Pannenhilfe.
Oberösterreich Heute
Von Oberösterreich Heute
04.10.2026, 14:40
Angemeldet als Hier findest du deine letzten Kommentare
Alle Kommentare
Meine Kommentare
Sortieren nach:
Kommentare neu laden
Nach oben
Hör dir den Artikel an:
00:00 / 02:45
1X
BotTalk

Da hatte sich der stachelige Geselle ordentlich in die Bredouille gebracht: Am Pleschinger See nahe Linz war ein Igel in ein Rohr gestürzt und kam aus eigener Kraft nicht mehr heraus. Über das Landesfeuerwehrkommando wurde die Feuerwehr alarmiert, zur Unterstützung rückten die Einsatzkräfte aus Steyregg (Bez. Urfahr-Umgebung) an.

Die Feuerwehr konnte den Igel schonend befreien.
Die Feuerwehr konnte den Igel schonend befreien.
FF Steyregg

ÖAMTC-Pannenfahrer half

Den Igel einfach herauszuholen, war allerdings keine Option: Er saß tief im Rohr, das auch noch mit einem schweren Betonblock verbunden war. Die Helfer suchten gemeinsam nach einer möglichst schonenden Lösung.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen

Die entscheidende Hilfe kam zufällig vorbei: Ein ÖAMTC-Pannenfahrer unterstützte die Feuerwehr mit seiner Hubbrille. Damit konnte das Rohr samt Betonblock geborgen werden. Noch feststeckend ging es für den Igel so erst einmal zum Feuerwehrhaus.

Auch interessant

Mädchen (9) zum Geburtstag in 16 Metern Höhe gefangen
Fahrgäste hängen stundenlang in Kettenkarussell fest
Auto kippt nach Crash um – Person und Hund eingeklemmt

Dort arbeiteten die Helfer vorsichtig mit verschiedenen Mitteln daran, einen Zugang zu schaffen. Das Tier machte es ihnen nicht leicht – doch nach rund eineinhalb Stunden war es geschafft: Der Igel konnte unverletzt befreit werden.

red,04.10.2026, 14:40
Mehr zum Thema
TiereKleintiere&ExotenTierrettungFeuerwehreinsatz

Weiterlesen

Weitere Storys
ÖAMTCSteyreggUrfahr-UmgebungOberösterreich
Jetzt Leserreporter werden.
Für jedes Foto in "Heute" oder jedes Video auf Heute.at gibt es 50 Euro.
So geht's
Aktuelles
Unterhaltsames
Nützliches
Externe Angebote