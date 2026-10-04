i Die Feuerwehr befreite den Igel aus seiner misslichen Lage. FF Steyregg Sogar ÖAMTC im Einsatz Armer Igel steckt in Rohr: Helfer graben Betonblock aus Tierischer Rettungseinsatz am Pleschinger See: Ein kleiner Igel saß tief in einem Rohr fest. Für seine Befreiung brauchte es sogar Pannenhilfe. Von Oberösterreich Heute 04.10.2026, 14:40 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Da hatte sich der stachelige Geselle ordentlich in die Bredouille gebracht: Am Pleschinger See nahe Linz war ein Igel in ein Rohr gestürzt und kam aus eigener Kraft nicht mehr heraus. Über das Landesfeuerwehrkommando wurde die Feuerwehr alarmiert, zur Unterstützung rückten die Einsatzkräfte aus Steyregg (Bez. Urfahr-Umgebung) an.

Die Feuerwehr konnte den Igel schonend befreien. FF Steyregg

ÖAMTC-Pannenfahrer half

Den Igel einfach herauszuholen, war allerdings keine Option: Er saß tief im Rohr, das auch noch mit einem schweren Betonblock verbunden war. Die Helfer suchten gemeinsam nach einer möglichst schonenden Lösung.

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Die entscheidende Hilfe kam zufällig vorbei: Ein ÖAMTC-Pannenfahrer unterstützte die Feuerwehr mit seiner Hubbrille. Damit konnte das Rohr samt Betonblock geborgen werden. Noch feststeckend ging es für den Igel so erst einmal zum Feuerwehrhaus.

Dort arbeiteten die Helfer vorsichtig mit verschiedenen Mitteln daran, einen Zugang zu schaffen. Das Tier machte es ihnen nicht leicht – doch nach rund eineinhalb Stunden war es geschafft: Der Igel konnte unverletzt befreit werden.