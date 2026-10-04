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Die Fritteusen fingen in einem Gastro-Betrieb im Star Movie Feuer.
Die Fritteusen fingen in einem Gastro-Betrieb im Star Movie Feuer.
laumat/Matthias Lauber, FF Dietach
In Gastro-Betrieb

Brand in Kino! Öl in Fritteuse fängt plötzlich Feuer

In einem Gastro-Betrieb im Star Movie in Dietach gerieten zwei Fritteusen in Brand. Ein Mitarbeiter musste ins Krankenhaus gebracht werden.
Oberösterreich Heute
Von Oberösterreich Heute
04.10.2026, 13:10
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Großer Einsatz am Samstagnachmittag im Star Movie im Bezirk Steyr-Land: In der Küche eines Gastro-Betriebs an der Ennser Straße brach gegen 15.10 Uhr ein Brand aus. Laut Polizei berichtete der Küchenleiter, dass plötzlich das Öl in der rechten Fritteuse zu brennen begann.

Nach rund einer Stunde war der Einsatz beendet.
Nach rund einer Stunde war der Einsatz beendet.
FF Dietach

Die Flammen griffen rasch auf die linke Fritteuse über. Das Küchenpersonal versuchte zunächst, das Feuer mit einer Löschdecke zu ersticken – vergeblich.

Wegen der hohen Temperaturen flammte der Brand immer wieder auf. Um 15.15 Uhr wurde die FF Dietach alarmiert. Sie rückte mit vier Fahrzeugen und 25 Einsatzkräften zum Einsatzort aus.

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Mitarbeiter im Spital

Unter schwerem Atemschutz gelang es dem Angriffstrupp schließlich, die Flammen mit mehreren CO₂- und Schaumlöschern unter Kontrolle zu bringen und zu löschen. Anschließend wurde die Fritteuse entleert. Mit einer Wärmebildkamera überprüften die Einsatzkräfte die Umgebung auf mögliche Glutnester.

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Ein Hochleistungslüfter befreite die Gasträume vom Rauch. Ein Mitarbeiter, ein 47-jähriger Ungar aus Steyr, wurde ins Pyhrn-Eisenwurzen Klinikum Steyr gebracht. Alle anderen Mitarbeiter sowie die Lokalgäste blieben laut Polizei unverletzt.

red,04.10.2026, 13:10
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