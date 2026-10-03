i Der Bewohner musste aus diesem Haus befreit werden. laumat Nachbar (24) rettete ihn Mann (66) aus Flammenwohnung musste reanimiert werden Bei einem Wohnhausbrand in Linz-Land rettete ein 24-Jähriger seinen Nachbarn aus den Flammen. Der 66-Jährige musste reanimiert werden. Von Michael Rauhofer-Redl 03.10.2026, 10:40 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Dramatische Szenen spielten sich am Freitagabend im Bezirk Linz-Land ab. Gegen 22.40 Uhr schlug eine 64-Jährige Alarm und meldete einen Brand in einer Doppelhaushälfte.

Als die Polizei eintraf, drang bereits dichter Rauch aus dem Gebäude. Feuerwehr und Rettung waren zu diesem Zeitpunkt schon vor Ort.

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Nachbar wird zum Lebensretter

Noch bevor die Einsatzkräfte alle Bewohner retten konnten, handelte ein 24-jähriger Nachbar. Er brachte einen 66-Jährigen über das gemeinsame Stiegenhaus aus dem brennenden Gebäude ins Freie.

Der Zustand des Mannes war kritisch: Rettungskräfte mussten den 66-Jährigen reanimieren. Schließlich gelang es, seinen Kreislauf so weit zu stabilisieren, dass er wieder einen eigenständigen Puls hatte. Der Notarzt brachte ihn anschließend ins Krankenhaus der Barmherzigen Brüder.

Frauen mit Drehleiter gerettet, auch Retter muss ins Spital

Auch zwei Frauen befanden sich noch in Gefahr. Die Feuerwehr rettete eine 64-Jährige und eine 93-Jährige mit einer Drehleiter aus dem Gebäude.

Die Bilder des Tages i ?

Die beiden Frauen sowie der 24-jährige Helfer wurden mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus der Elisabethinen eingeliefert. Wie es zu dem Feuer kommen konnte, ist derzeit noch völlig unklar. Das Landeskriminalamt hat die Ermittlungen zur Brandursache übernommen.