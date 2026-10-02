"Enger Wettkampf" – Kult-Bäcker wird jetzt TV-Star

Seine Konditorei verwöhnt nicht nur die Region Bad Ischl, der Zaunerstollen ist ganz Österreich ein Begriff. Jetzt wartet auf Philipp Zauner eine völlig neue Aufgabe. Der Geschäftsführer der traditionsreichen Konditorei Zauner wird TV-Juror.
Das Wissen um perfekte Back-Kunst liegt seiner Familie im Blut: Die Konditorei Zauner in Bad Ischl wird bereits in siebenter Generation geführt. Dieses Wissen bringt er nun in die TV-Backstube mit.
Ab 27. Oktober sitzt er bei "Das große Backen Österreich" in der Jury. An seiner Seite entscheidet Star-Patissière und Konditorweltmeisterin Eveline Wild über das Weiterkommen der Hobbybäcker. Rudi Roubinek moderiert die Back-Challenge.
Für die Teilnehmer wird es dabei nicht reichen, einfach nur eine gute Mehlspeise abzuliefern. Geschmack und Kreativität spielen bei der Bewertung ebenso eine Rolle wie handwerkliches Können und Präzision.
Zauner will zudem genau darauf achten, wie sich die Hobbybäcker im Laufe der Sendung entwickeln: "Ich freue mich auf Hobbybäcker aus dem ganzen Land, die Stärken in den unterschiedlichsten Bereichen haben und deshalb trotz vorgegebener Aufgaben uns als Jury mit einer großen Bandbreite zu überzeugen versuchen. Die Zuseher erwartet ein enger Wettkampf bis zur letzten Sekunde, der sicherlich auch die eine oder andere unerwartete Wendung bringt."
Gemeinsam mit Eveline Wild nimmt Zauner Woche für Woche die Kreationen der Teilnehmer unter die Lupe. Entscheidend ist dabei, ob Technik, Geschmack und Optik zusammenpassen - und wie die Hobbybäcker mit dem Druck in der Backstube umgehen.
Welche Teilnehmer sich dem Urteil von Zauner und Wild stellen müssen, steht noch nicht fest. Die Namen sollen zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben werden. "Das große Backen Österreich" startet am Dienstag, 27. Oktober, auf JOYN und PULS 4.