i Die Polizei nahm sofort die Verfolgung auf. Leserreporter / Privat (Symbolbild) Wilde Verfolgungsjagd Polizei stoppt Autofahrer und erlebt große Überraschung Ein 16-Jähriger fiel in Perg durch seine unsichere Fahrweise auf. Anhalten wollte er zunächst nicht - erst eine Straßensperre stoppte seine Fahrt. Von André Wilding 02.10.2026, 07:12 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Eine Polizeikontrolle in Perg endete am Mittwoch mit gleich mehreren Anzeigen. Gegen 17.20 Uhr bemerkte eine Streife auf der Gewerbestraße einen Autolenker, der durch seine unsichere Fahrweise auffiel.

Der Wagen war stadtauswärts unterwegs. Die Polizisten forderten den Lenker mehrmals auf, stehen zu bleiben. Doch dieser setzte seine Fahrt in Richtung Naarn fort.

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Polizei blockiert die Fahrbahn

Um den Autolenker schließlich zum Anhalten zu bringen, blockierten die Beamten mit ihrem Streifenwagen die Fahrbahn. Erst daraufhin stoppte der Lenker sein Fahrzeug.

Bei der anschließenden Kontrolle folgte die Überraschung: Hinter dem Steuer saß ein erst 16 Jahre alter Jugendlicher aus dem Bezirk Perg.

Keine gültige Lenkberechtigung

Aufgrund seines Alters besaß der Jugendliche keine gültige Lenkberechtigung. Zudem stellten die Polizisten mehrere Mängel am Fahrzeug fest.

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Für den 16-Jährigen hat die Fahrt nun Konsequenzen. Er wird wegen mehrerer Übertretungen angezeigt.