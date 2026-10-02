"Alles muss raus" – nächster Shop in der City sperrt zu

Loch auf, Loch zu: In den vergangenen Jahren haben in der OÖ-Landeshauptstadt (rund 215.000 Einwohner) nicht wenige Betriebe geschlossen. Die Politik hat erst vor kurzem einen mit Jürgen Landerl-Brameshuber einen neuen Standort-Manager eingesetzt, um die angespannte Lage zu entschärfen.
Gute Nachrichten gab es diese Woche von der Landstraße: Nach dem Wirbel um seine knallpinke Fassade sperrte dort der "Candy World"-Shop zu. Jetzt ist ein anderes Geschäft in die Räumlichkeiten gezogen.
Statt Zuckerl wechseln an dem Standort jetzt Gold und Geld den Besitzer: "Goldexperte" kauft verschiedenste Produkte an und lockt die ehemaligen Besitzer mit Barem.
Weniger rosig die Neuigkeiten von der nicht weit entfernten Promenade, auch Sitz des Landhauses: Das altehrwürdige Modehaus Steiner 1914 macht nach 113 Jahren seine Pforten zu. Die Auslagen sind unübersehbar mit "Räumungsverkauf – wir schließen" beklebt.
"Alles muss raus", werden potenzielle Kunden, die nach vergünstigtem Gewand Ausschau halten, gelockt. Das Versprechen: "Alles bis zu 50 Prozent Rabatt".