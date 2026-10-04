i Der Achtjährige starb bei dem Unfall im Mühlviertel. (Symbolbild) iStock Helfer konnten nichts mehr tun Tödlicher Arbeitsunfall! Bub (8) von Fahrzeug erdrückt Furchtbarer Arbeitsunfall im Mühlviertel: Ein erst achtjähriger Bub wurde unter einem umgestürzten Fahrzeug begraben. Für ihn kam jede Hilfe zu spät. Von Oberösterreich Heute 04.10.2026, 10:44 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Der tragische Zwischenfall passierte kurz vor 9 Uhr bei landwirtschaftlichen Arbeiten in Haibach im Mühlkreis (Bez. Urfahr-Umgebung): Das Kind stürzte aus einem Teleskoplader und wurde von dem Fahrzeug erdrückt. Die Polizei-Pressestelle bestätigte auf "Heute"-Anfrage einen Bericht der "Kronen Zeitung".

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Was bisher bekannt ist: Der Vater soll mit dem Sohn am Schoß versucht haben, mit dem Lader einen morschen Baum umzustoßen. Der Stamm gab aber anscheinend nicht nach, das Gefährt kippte um.

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Der Volksschüler wurde aus der Kabine geschleudert und von der Maschine erschlagen. Sein Vater dürfte im Inneren geblieben sein. Laut ersten Informationen kam er mit leichten Verletzungen davon.

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