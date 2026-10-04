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Der Achtjährige starb bei dem Unfall im Mühlviertel. (Symbolbild)
Der Achtjährige starb bei dem Unfall im Mühlviertel. (Symbolbild)
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Helfer konnten nichts mehr tun

Tödlicher Arbeitsunfall! Bub (8) von Fahrzeug erdrückt

Furchtbarer Arbeitsunfall im Mühlviertel: Ein erst achtjähriger Bub wurde unter einem umgestürzten Fahrzeug begraben. Für ihn kam jede Hilfe zu spät.
Oberösterreich Heute
Von Oberösterreich Heute
04.10.2026, 10:44
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Der tragische Zwischenfall passierte kurz vor 9 Uhr bei landwirtschaftlichen Arbeiten in Haibach im Mühlkreis (Bez. Urfahr-Umgebung): Das Kind stürzte aus einem Teleskoplader und wurde von dem Fahrzeug erdrückt. Die Polizei-Pressestelle bestätigte auf "Heute"-Anfrage einen Bericht der "Kronen Zeitung".

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Was bisher bekannt ist: Der Vater soll mit dem Sohn am Schoß versucht haben, mit dem Lader einen morschen Baum umzustoßen. Der Stamm gab aber anscheinend nicht nach, das Gefährt kippte um.

Nur mehr Felge da: Wahnsinnsfahrt von Alkolenkerin (33)

Der Volksschüler wurde aus der Kabine geschleudert und von der Maschine erschlagen. Sein Vater dürfte im Inneren geblieben sein. Laut ersten Informationen kam er mit leichten Verletzungen davon.

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red,Akt. 04.10.2026, 10:50, 04.10.2026, 10:44
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