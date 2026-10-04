Nur mehr Felge da: Wahnsinnsfahrt von Alkolenkerin (33)

Gegen 22.30 Uhr schnappte die Falle in Waldneukirchen (Bez. Steyr-Land) zu: Beamte führten Kontrollen durch, als ihnen die Verkehrssünderin aus dem Bezirk Kirchdorf entgegenkam.
Der Vorderreifen war so arg beschädigt, dass der Wagen bereits auf der Felge fuhr. Gegenüber den Polizisten erklärte die Frau, dass sie den Defekt zwar bemerkt hatte, aber trotzdem "noch nach Hause wollte".
Die Streife führte einen Alkotest durch. Das Ergebnis: 1,24 Promille. Der Lenkerin wurde der Führerschein vorläufig abgenommen.