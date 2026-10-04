StartseiteÖsterreichOberösterreich
Die Polizei stoppte die Verkehrssünderin in Waldneukirchen (Bez. Steyr-Land).
Die Polizei stoppte die Verkehrssünderin in Waldneukirchen (Bez. Steyr-Land).
iStock
"Wollte noch nach Hause"

Nur mehr Felge da: Wahnsinnsfahrt von Alkolenkerin (33)

Wahnsinnsfahrt einer 33-jährigen Alkolenkerin: Sie war in der Nacht auf Sonntag nur mehr auf der Felge unterwegs. Die Polizei stoppt die Frau.
Oberösterreich Heute
Von Oberösterreich Heute
04.10.2026, 10:34
Angemeldet als Hier findest du deine letzten Kommentare
Alle Kommentare
Meine Kommentare
Sortieren nach:
Kommentare neu laden
Nach oben

Gegen 22.30 Uhr schnappte die Falle in Waldneukirchen (Bez. Steyr-Land) zu: Beamte führten Kontrollen durch, als ihnen die Verkehrssünderin aus dem Bezirk Kirchdorf entgegenkam.

Der Vorderreifen war so arg beschädigt, dass der Wagen bereits auf der Felge fuhr. Gegenüber den Polizisten erklärte die Frau, dass sie den Defekt zwar bemerkt hatte, aber trotzdem "noch nach Hause wollte".

Ort geschockt nach Tragödie um 13-jährige Feldbacherin

Die Streife führte einen Alkotest durch. Das Ergebnis: 1,24 Promille. Der Lenkerin wurde der Führerschein vorläufig abgenommen.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen
red,Akt. 04.10.2026, 10:35, 04.10.2026, 10:34
Mehr zum Thema
KriminalitätVerkehrAlkoholAuto

Weiterlesen

Weitere Storys
LPD OberösterreichWaldneukirchenSteyr-LandOberösterreich
Jetzt Leserreporter werden.
Für jedes Foto in "Heute" oder jedes Video auf Heute.at gibt es 50 Euro.
So geht's
Aktuelles
Unterhaltsames
Nützliches
Externe Angebote