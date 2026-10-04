i Haben einen Plan zum Fortbestand ausgeheckt: die Bäcker Eichler und Bräuer. Facebook "Ihr werdet begeistert sein" Bäcker hört nach 73 Jahren auf – nun große Überraschung Lange Gesichter Ende Juni: Die Linzer Traditionsbäckerei Eichler teilte mit, dass sie zusperrt. Doch jetzt gibt es überraschende Neuigkeiten. Von Oberösterreich Heute 04.10.2026, 13:44 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

"Man muss seinen Weg gehen, aber auch den Mut haben, die Richtung zu ändern", schrieb das Familienunternehmen auf Facebook. Und zu eben dieser Familie würden auch die Kunden, aber vor allem die Mitarbeiter gehören.

Und weiter: Umso schwerer falle es daher, nun mitzuteilen, den Betrieb mit Jahresende nach über 73 Jahren "in die wohlverdiente Pension zu schicken". Mit dem Brot und Gebäck von Eichler sind zahlreiche Linzer aufgewachsen. Aktuell werden noch vier Filialen, alle im Stadtteil Urfahr, betrieben. Sie hätten in wenigen Wochen zugesperrt.

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Doch nun wurde bekannt, dass es für drei Standorte eine Zukunft gibt: Der Mühlviertler Naturbäcker Bräuer wird ab Jänner die Geschäfte in Gründberg, Harbach und Auberg weiter. Einzig die Stammfiliale ("Auf der Wies") wird geschlossen.

Der neue Betreiber aus Reichenthal (Bez. Urfahr-Umgebung) ist als Familienunternehmen seit 1894 aktiv. Man setze auf "regionale Rohstoffe, gelebte Nachhaltigkeit und echtes Handwerk", heißt es.

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Vorab kennenlernen

Damit Kunden die Gelegenheit haben, einen Teil des Sortiments vorab kennenzulernen, gibt es in den Wochen von 5. bis 23. Oktober und 16. bis 27. November an allen Eichler-Standorten bereits eine Auswahl an Bräuer-Broten.

"Wir sind überzeugt davon, dass auch ihr von der Handwerksqualität aus dem Mühlviertel begeistert sein werdet", heißt es auf Facebook. Die Bäckerei Bräuer werde eine echte Bereicherung für den Stadtteil Urfahr sein.