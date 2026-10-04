i Für den Achtjährigen kam am Sonntag jede Hilfe zu spät. FOTOKERSCHI / MARTIN SCHARINGER Auch Hofhund tot Bub (8) stirbt bei tragischem Unfall – nun neue Details Ein Achtjähriger starb am Sonntag bei einem Unfall mit einem Teleskoplader im Mühlviertel. Jetzt gibt die Polizei den genauen Hergang bekannt. Von Oberösterreich Heute 04.10.2026, 14:55 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Er saß auf dem Schoß seines Vaters, als sich das Fahrzeug überschlug: Wie berichtet, kam am Sonntagvormittag ein achtjähriger Bub bei landwirtschaftlichen Arbeiten in Haibach im Mühlkreis (Bez. Urfahr-Umgebung) ums Leben. Nun liegen neue Informationen der Polizei zum tödlichen Unglück vor.

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Bub von Fahrzeug erdrückt

Demnach lenkte der 39-jährige Vater gegen 8.50 Uhr seinen Teleskoplader auf einer Wiese nahe seinem Anwesen. Sein Sohn saß dabei auf seinem linken Oberschenkel. Der Mann wollte mit dem ausgefahrenen Teleskoparm einen morschen Baumstumpf umschieben, der etwa drei Meter aus dem Boden ragte.

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Laut Polizei dürfte der Vater die Palettengabel relativ weit oben am Baumstumpf angesetzt haben. Bei der Arbeit kippte der Teleskoplader plötzlich zur Seite und überschlug sich. Der Achtjährige wurde aus der Fahrerkabine geschleudert und vom Fahrzeug erdrückt.

Auch Hund starb

Das sofort alarmierte Notarztteam konnte nur noch den Tod des Kindes feststellen. Bei dem Unglück starb auch der Hofhund: Das Tier hatte sich neben dem Teleskoplader befunden und wurde ebenfalls tödlich verletzt.

Der Vater konnte sich in der Kabine halten und erlitt leichte Verletzungen. Nach der Erstversorgung wurde der 39-Jährige im Unfallkrankenhaus Linz ambulant behandelt. Ein Kriseninterventionsteam betreute die Angehörigen.