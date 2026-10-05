i Die Bergrettung Gmunden musste am Samstag gleich zweimal ausrücken. Bergrettung Gmunden Bergung mit Tau Drama am Berg! Frau schwer verletzt, Retter rücken an Schwerer Unfall am Traunstein: Eine 65-Jährige stürzte beim Aufstieg mit ihrem Mann. Für die Hubschrauberrettung musste sie eine Lichtung erreichen. Von Oberösterreich Heute 05.10.2026, 13:55 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Die Bergtour endete im Krankenhaus: Eine 65-Jährige aus dem Bezirk Graz-Umgebung war am Samstag mit ihrem Ehemann auf dem Traunstein in Gmunden unterwegs. Beim Aufstieg über den Hernlersteig stürzte sie gegen 13 Uhr auf rund 1.060 Metern Seehöhe.

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Verletzte stieg selbst ab

Laut Bergrettung Gmunden verletzte sie sich dabei schwer an der Schulter. Doch das Paar befand sich auf einer stark bewaldeten Wegpassage. Um eine für die Hubschrauberrettung geeignete Lichtung zu erreichen, stiegen die Verletzte und ihr Mann langsam ab.

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Gleichzeitig rückte eine Mannschaft der Bergrettung zu Fuß aus. "Die Frau wurde schließlich per Tau vom Notarzthubschrauber Christophorus 10 der ÖAMTC-Flugrettung gerettet", berichtet die Bergrettung Gmunden. Nach der Erstversorgung kam die 65-Jährige ins Salzkammergut-Klinikum Gmunden.

Zweiter Notfall zur selben Zeit

Parallel kämpften die Einsatzkräfte um die Versorgung eines weiteren Patienten: Ein Mann hatte am Wanderweg zum Laudachsee akute Herzbeschwerden erlitten. Weil der Notarzthubschrauber Martin 3 im Wald nicht landen konnte, fuhr die Bergrettung gemeinsam mit der Hubschraubercrew zum Patienten. Nach der Erstversorgung wurde er am Grünberg dem Hubschrauber übergeben und ebenfalls ins Klinikum Gmunden geflogen.