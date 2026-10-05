i Die Polizei konnte eine Drogenbande zerschlagen. Symbolbild. LKA OÖ Sechs Verdächtige in Haft Polizei zerschlägt syrische Drogenbande in Linz Am Montagabend berichtet die Polizei von der Zerschlagung einer kriminellen Suchtgiftorganisation, die in Linz tätig gewesen sein soll. Von Michael Rauhofer-Redl 05.10.2026, 21:46 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Über einen Erfolg im Drogenmilieu darf sich die Polizei in Oberösterreich freuen. Wie einer entsprechenden Aussendung zu entnehmen ist, gelang dem Kriminalreferat Linz die Zerschlagung einer kriminellen Suchtgiftorganisation. Bestanden haben soll diese aus sechs Personen "aus dem syrischen Raum".

Seit Anfang 2025 soll die Bande größere Mengen Kokain sowie Cannabis nach Oberösterreich geschmuggelt und anschließend weiterverkauft haben. Im Zuge umfangreicher Ermittlungen gelang es den Kriminalbeamten, über 80 Suchtgiftabnehmer der kriminellen Vereinigung auszuforschen und einzuvernehmen. Neben dem Suchtgifthandel konnten zahlreiche weitere Straftaten geklärt werden.

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Hauptverdächtige in U-Haft

Den Beschuldigten, vier Männer im Alter von 27 bis 37 Jahren aus Linz und zwei Frauen, im Alter von 25 und 36 aus Linz und dem Bezirk Linz-Land, werden unter anderem ein schwerer Raub unter Verwendung einer Schusswaffe sowie eine schwere Nötigung vorgeworfen.

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Dem mutmaßlichen Bandenchef, ein 37-jähriger Syrer aus Linz, werden darüber hinaus weitere schwere Straftaten und Missbrauchsdelikte angelastet. Die sechs Hauptverdächtigen befinden sich seit April 2026 in Untersuchungshaft.