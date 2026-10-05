Polizei zerschlägt syrische Drogenbande in Linz

Über einen Erfolg im Drogenmilieu darf sich die Polizei in Oberösterreich freuen. Wie einer entsprechenden Aussendung zu entnehmen ist, gelang dem Kriminalreferat Linz die Zerschlagung einer kriminellen Suchtgiftorganisation. Bestanden haben soll diese aus sechs Personen "aus dem syrischen Raum".
Seit Anfang 2025 soll die Bande größere Mengen Kokain sowie Cannabis nach Oberösterreich geschmuggelt und anschließend weiterverkauft haben. Im Zuge umfangreicher Ermittlungen gelang es den Kriminalbeamten, über 80 Suchtgiftabnehmer der kriminellen Vereinigung auszuforschen und einzuvernehmen. Neben dem Suchtgifthandel konnten zahlreiche weitere Straftaten geklärt werden.
Den Beschuldigten, vier Männer im Alter von 27 bis 37 Jahren aus Linz und zwei Frauen, im Alter von 25 und 36 aus Linz und dem Bezirk Linz-Land, werden unter anderem ein schwerer Raub unter Verwendung einer Schusswaffe sowie eine schwere Nötigung vorgeworfen.
Dem mutmaßlichen Bandenchef, ein 37-jähriger Syrer aus Linz, werden darüber hinaus weitere schwere Straftaten und Missbrauchsdelikte angelastet. Die sechs Hauptverdächtigen befinden sich seit April 2026 in Untersuchungshaft.