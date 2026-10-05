StartseiteÖsterreichOberösterreich
Ein Bub (8) kam bei einem tragischen Unfall mit einem Teleskoplader im Mühlviertel ums Leben.
Ein Bub (8) kam bei einem tragischen Unfall mit einem Teleskoplader im Mühlviertel ums Leben.
FOTOKERSCHI / MARTIN SCHARINGER
Bub (8) von Lader erdrückt:

"Realisieren oft gar nicht, was die Polizei schildert"

Nach dem tödlichen Unfall eines Achtjährigen in Haibach im Mühlkreis betreute das Kriseninterventionsteam des Roten Kreuzes sechs Angehörige.
André Wilding
Von André Wilding
05.10.2026, 20:50
Angemeldet als Hier findest du deine letzten Kommentare
Alle Kommentare
Meine Kommentare
Sortieren nach:
Kommentare neu laden
Nach oben
Hör dir den Artikel an:
00:00 / 02:45
1X
BotTalk

Nach dem Tod eines achtjährigen Kindes in Haibach im Mühlkreis waren am Sonntag nicht nur die Einsatzkräfte gefordert. Für sechs Angehörige begann nach dem tragischen Unfall eine besonders schwere Zeit. Drei Mitarbeiter der Krisenintervention des Roten Kreuzes standen ihnen zur Seite.

Der Achtjährige war bei einem Unfall auf einem landwirtschaftlichen Grundstück ums Leben gekommen.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen

"Ein totes Kind ist ein Super-GAU, egal welche Einsatzorganisation involviert ist. Alle sind extrem betroffen", sagt Patricia Grasser von der Krisenintervention des Roten Kreuzes im Bezirk Urfahr-Umgebung gegenüber den "Oberösterreichischen Nachrichten".

Helfer bei Todesnachricht dabei

Wenn es möglich ist, begleiten die Mitarbeiter der Krisenintervention bereits jenen Moment, in dem Polizisten den Angehörigen die Todesnachricht überbringen. "Oft realisieren sie gar nicht, was ihnen die Polizei genau schildert", wird Grasser in der Tageszeitung zitiert.

Deshalb stimmen sich die Krisenhelfer mit den Polizisten ab. So können wichtige Informationen später noch einmal erklärt werden.

Betroffene sollen stabilisiert werden

Im Mittelpunkt steht zunächst die Stabilisierung der Angehörigen. Laut Grasser dauern solche Einsätze bis zu drei Stunden. In einzelnen Fällen können sie aber auch länger notwendig sein.

Auch interessant

"Ich frag mich langsam, wo ist der Herrgott..."
Emotionale Worte von Mama (36) gehen unter die Haut
Mann in Oberösterreich von Baum erschlagen – tot

Die ehrenamtlichen Mitarbeiter unterstützen Betroffene außerdem bei organisatorischen Fragen. Dazu gehören etwa die nächsten Schritte mit einem Bestattungsunternehmen. Das Ziel ist dabei Hilfe zur Selbsthilfe, heißt es in dem Bericht weiter.

Besonders belastende Einsätze gehen auch an den Krisenhelfern nicht spurlos vorbei. Deshalb stehen auch ihnen anschließend Hilfsangebote zur Verfügung.

wil,05.10.2026, 20:50
Mehr zum Thema
RettungseinsatzRotes KreuzUnglückUnfall

Weiterlesen

Weitere Storys
TodesfallTrauerElternRettungFeuerwehrFeuerwehreinsatzPolizei
Jetzt Leserreporter werden.
Für jedes Foto in "Heute" oder jedes Video auf Heute.at gibt es 50 Euro.
So geht's
Aktuelles
Unterhaltsames
Nützliches
Externe Angebote