Von Mist-Streuer überrollt: Bauer (86) stirbt im Spital

Die lauten Hilferufe waren rund 100 Meter weit zu hören: Ein Altbauer lag auf einem Feld in Waldzell (Bez. Ried), das Hinterrad seines Streuers stand auf seinem linken Bein. Ein Nachbar (58) wurde auf den Verunglückten aufmerksam und eilte zu ihm.
Der schwere Unfall hatte sich laut Polizei am 29. September gegen 11.30 Uhr ereignet. Der 86-Jährige war mit einem Traktor und einem voll beladenen Miststreuer unterwegs, um auf einem abgeernteten, leicht abschüssigen Maisfeld Mist auszubringen.
Der Mann stieg vom Traktor, im Nahbereich des Miststreuers stürzte er und blieb auf dem Bauch liegen. Laut Polizei dürfte sich die Feststellbremse des Traktors gelöst haben. Der Hinterreifen des Miststreuers überrollte den Pensionisten und kam auf seinem Bein zum Stillstand.
Der 58-Jährige befreite den Altbauern, indem er mit dem Traktor kurz rückwärtsfuhr. Der wenig später eintreffende Notarzt übernahm die Erstversorgung.
Anschließend wurde der Verunglückte ins Krankenhaus Ried gebracht und intensivmedizinisch behandelt. Am Sonntag erlag der 86-Jährige dort seinen schweren Verletzungen.