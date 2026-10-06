i Nach dem Unfall kümmerte sich der Notarzt um den Altbauern. (Symbolbild) iStock Nachbar hörte Hilferufe Von Mist-Streuer überrollt: Bauer (86) stirbt im Spital Ein 86-Jähriger wurde in OÖ von einem Mist-Streuer überrollt. Sein Nachbar eilte ihm zu Hilfe. Fünf Tage später starb der schwer verletzte Mann. Von Oberösterreich Heute 06.10.2026, 09:51 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Die lauten Hilferufe waren rund 100 Meter weit zu hören: Ein Altbauer lag auf einem Feld in Waldzell (Bez. Ried), das Hinterrad seines Streuers stand auf seinem linken Bein. Ein Nachbar (58) wurde auf den Verunglückten aufmerksam und eilte zu ihm.

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Bremse löste sich

Der schwere Unfall hatte sich laut Polizei am 29. September gegen 11.30 Uhr ereignet. Der 86-Jährige war mit einem Traktor und einem voll beladenen Miststreuer unterwegs, um auf einem abgeernteten, leicht abschüssigen Maisfeld Mist auszubringen.

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Der Mann stieg vom Traktor, im Nahbereich des Miststreuers stürzte er und blieb auf dem Bauch liegen. Laut Polizei dürfte sich die Feststellbremse des Traktors gelöst haben. Der Hinterreifen des Miststreuers überrollte den Pensionisten und kam auf seinem Bein zum Stillstand.

58-Jähriger befreite Altbauer

Der 58-Jährige befreite den Altbauern, indem er mit dem Traktor kurz rückwärtsfuhr. Der wenig später eintreffende Notarzt übernahm die Erstversorgung.

Anschließend wurde der Verunglückte ins Krankenhaus Ried gebracht und intensivmedizinisch behandelt. Am Sonntag erlag der 86-Jährige dort seinen schweren Verletzungen.