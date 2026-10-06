i Nach der brutalen Attacke sitzt der Verdächtige in der Justizanstalt Linz. (Symbolbild) iStock, Daniel Scharinger Brutale Szenen in Linz Geschlagen und getreten – jetzt sitzt Rowdy (43) ein Brutaler Zwischenfall am Montag in Linz: Ein Mann prügelte auf einen anderen ein. Als die Polizei eintraf, griff der 43-Jährige die Beamten an. Von Oberösterreich Heute 06.10.2026, 12:10 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Gleich mehrere Streifen wurden kurz nach 20.30 Uhr zu einer Tankstelle in der Dinghoferstraße gerufen. Dort trafen die Einsatzkräfte auf das Opfer, mehrere Zeugen und den Verdächtigen.

Dieser versuchte noch zu flüchten, wurde aber rasch gefasst. Er verhielt sich gegenüber den Polizisten äußerst aggressiv. Wegen seines heftigen Widerstandes musste der Mann fixiert und zu Boden gebracht werden.

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Die Beamten legten dem 43-Jährigen Handfesseln am Rücken an. Anschließend wurde er ins Polizeieinhaltezentrum gebracht.

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Bei den Einvernahmen stellte sich der vermutliche Tathergang heraus: Der Angreifer soll dem Opfer wiederholt ins Gesicht geschlagen haben. Als der 36-Jährigen am Boden lag, habe ihm der Mann noch mehrmals gegen das Gesicht getreten.

Der Ungar wurde schwer verletzt und von der Rettung ins Kepler Klinikum eingeliefert. Der Verdächtige landete nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft in der Justizanstalt Linz.