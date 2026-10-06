50.000 € Schaden! Teenies legten gleich mehrere Brände

Zwischen 4.50 und 5.15 Uhr brannte es an verschiedenen Orten im Zentrum von Oberösterreichs drittgrößter Stadt Steyr (rund 38.000 Einwohner): beim Museum Arbeitswelt, im Schlosspark, bei einem Lokal in der Blumauergasse, in der Pfarrgasse und am Stadtplatz.
Dabei wurden u.a. Sonnenschirme, eine Schankanlage und ein Mülleimer angezündet. Bei einem Pflanzentrog blieb es beim Versuch.
In umfangreichen Ermittlungen rekonstruierte die Polizei anhand der Tatorte eine mögliche Route der Brandstifter. Nach der Auswertung von Überwachungskameras konnten schließlich zwei Verdächtige ausgeforscht werden.
Es handelt sich um einen 15-Jährigen aus dem Bezirk Steyr-Land und einen 17-Jährigen aus dem Bezirk Linz-Land. In den Einvernahmen zeigten sich die beiden geständig.
Nach dem aktuellen Stand der Erhebungen geht die Exekutive von fünf Sachbeschädigungen aus, bei einer handelt es sich um eine schwere. Der angerichtete Gesamtschaden macht rund 50.000 Euro aus.