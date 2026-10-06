i Die Brandstiftungen passierten u.a. im Steyrer Schlosspark und im Museum Arbeitswelt. (Symbolbild) Magistrat Steyr, iStock, Museum Arbeitswelt Videoüberwachung ausgewertet 50.000 € Schaden! Teenies legten gleich mehrere Brände Leichtsinnige und noch dazu gefährliche Aktion: Zwei Teenager haben Montag früh in Steyr gleich mehrere Brände gelegt. Der Schaden ist beträchtlich. Von Oberösterreich Heute 06.10.2026, 12:04 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Zwischen 4.50 und 5.15 Uhr brannte es an verschiedenen Orten im Zentrum von Oberösterreichs drittgrößter Stadt Steyr (rund 38.000 Einwohner): beim Museum Arbeitswelt, im Schlosspark, bei einem Lokal in der Blumauergasse, in der Pfarrgasse und am Stadtplatz.

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Dabei wurden u.a. Sonnenschirme, eine Schankanlage und ein Mülleimer angezündet. Bei einem Pflanzentrog blieb es beim Versuch.

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In umfangreichen Ermittlungen rekonstruierte die Polizei anhand der Tatorte eine mögliche Route der Brandstifter. Nach der Auswertung von Überwachungskameras konnten schließlich zwei Verdächtige ausgeforscht werden.

Es handelt sich um einen 15-Jährigen aus dem Bezirk Steyr-Land und einen 17-Jährigen aus dem Bezirk Linz-Land. In den Einvernahmen zeigten sich die beiden geständig.

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Fünf Sachbeschädigungen

Nach dem aktuellen Stand der Erhebungen geht die Exekutive von fünf Sachbeschädigungen aus, bei einer handelt es sich um eine schwere. Der angerichtete Gesamtschaden macht rund 50.000 Euro aus.