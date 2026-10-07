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Die Stadtgemeinde Marchtrenk unterstützt Familien von Schulanfänger:innen auch 2026 mit dem Schulstartpaket. (Symbolbild)
Die Stadtgemeinde Marchtrenk unterstützt Familien von Schulanfänger:innen auch 2026 mit dem Schulstartpaket. (Symbolbild)
Stadtgemeinde Marchtrenk, iStock
Schulbeginn geht ins Geld

Du hast Kinder? Hier kannst du dir jetzt 135 Euro holen

Schultasche, Hefte, Turnsachen: Der Schulbeginn geht für Eltern ins Geld. Die Stadt Marchtrenk unterstützt Familien jetzt finanziell.
Oberösterreich Heute
Von Oberösterreich Heute
07.10.2026, 05:00
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Das Schuljahr läuft längst, die Einkaufsliste dafür hat im Familienbudget ihre Spuren hinterlassen. In Marchtrenk (Bez. Wels-Land) gibt es dafür einen Zuschuss: Die Stadt unterstützt Familien von Schulanfängern auch heuer mit 135 Euro.

Für das Schulstartpaket müssen drei Voraussetzungen erfüllt sein: Das Kind ist an einer Marchtrenker Volksschule eingeschrieben, hat seinen Hauptwohnsitz in Marchtrenk und das Haushaltseinkommen liegt unter 4.000 Euro.

Die Auszahlung erfolgt nach Schulbeginn. "Das Schulstartpaket wurde von den Marchtrenker Familien sehr gut angenommen. Daher war für uns klar, dass wir diese Unterstützung auch 2026 fortsetzen", erklärt Bürgermeister Paul Mahr (SPÖ).

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"Familien entlasten"

Die Unterstützung gibt es seit dem Schuljahr 2022/2023, eingeführt wurde sie auf Beschluss des Gemeinderates. Im Schuljahr 2025/2026 erhielten insgesamt 95 Schüler das Schulstartpaket. "Wir möchten Familien damit beim Schulstart gezielt entlasten und unseren Schulanfänger:innen einen guten Start ermöglichen", so Mahr.

red,07.10.2026, 05:00
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