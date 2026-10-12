i Policeman unlocking a handcuffs on the criminal's back. iStock (Symbolbild) Polizei kam Mann auf die Spur Parfum-Dieb (39) in Traiskirchen festgenommen Ein 39-Jähriger soll in einem Geschäft in Traiskirchen mehrfach Parfum gestohlen haben. Nun klickten für den Mann die Handschellen. Von Victoria Carina Frühwirth 12.10.2026, 18:16 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Für einen 39-jährigen Slowaken endete ein Einkaufsbummel in Traiskirchen (Bezirk Baden) mit einer Festnahme. Der Mann soll am Dienstag, 6. Oktober, gegen 12 Uhr versucht haben, in einem Geschäft Parfum im Wert von rund 145 Euro zu stehlen.

Schon im April zugeschlagen

Doch der mutmaßliche Dieb hatte die Rechnung ohne eine aufmerksame Angestellte gemacht. Sie bemerkte den Diebstahlversuch und alarmierte sofort die Polizei. Polizisten der Inspektion Traiskirchen rückten an und nahmen den 39-Jährigen noch vor Ort fest.

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Bei den weiteren Ermittlungen stellte sich heraus, dass der Verdächtige kein Unbekannter war. Bereits am 17. April 2026 soll er im selben Geschäft Parfum im Wert von rund 230 Euro gestohlen haben.

Verdacht des Diebstahls

Bei seiner Einvernahme zeigte sich der Slowake geständig. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Wiener Neustadt wurde der 39-Jährige in die Justizanstalt Wiener Neustadt eingeliefert.

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Insgesamt geht es um Parfum im Wert von rund 375 Euro, wobei es beim jüngsten Vorfall beim Versuch blieb. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts des gewerbsmäßigen Diebstahls.