Mann (35) stürzt am Heimweg von Fest in den Tod

Ein Festbesuch endete im Bezirk Wiener Neustadt tödlich. Ein 35-jähriger Mann aus dem Bezirk besuchte am Samstag, 10. Oktober, das Oktoberfest der Feuerwehr Ransdorf bei Lichtenegg. In den frühen Morgenstunden am Sonntag dürfte er das Festgelände zwischen 3 und 5 Uhr zu Fuß verlassen haben.
Sein Weg führte ihn offenbar zu einer schräg gegenüberliegenden Baustelle. Dort kam es zu dem folgenschweren Unglück: Der 35-Jährige stürzte samt einer zur Absicherung aufgestellten Holzeinfriedung rund drei Meter tief auf den Betonboden eines Gebäudes, das sich noch im Rohbau befindet.
Erst mehrere Stunden später, am Sonntag, 11. Oktober, gegen 12 Uhr entdeckten die Grundstücksbesitzer den Verunglückten und alarmierten die Rettungskräfte.
Auch der Notarzt des Rettungshubschraubers Christophorus 3 wurde verständigt. Für den 35-Jährigen kam aber jede Hilfe zu spät. Der Arzt konnte nur noch den Tod des Mannes feststellen.