i Für den 35-Jährigen kam jede Hilfe zu spät. Getty Images (Symbolbild) Drama nach Oktoberfest Mann (35) stürzt am Heimweg von Fest in den Tod Tragödie in Lichtenegg (Wr. Neustadt): Ein 35-Jähriger stürzte nach einem Festbesuch drei Meter tief in einen Rohbau. Für ihn kam jede Hilfe zu spät. Von Victoria Carina Frühwirth 12.10.2026, 12:56 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Ein Festbesuch endete im Bezirk Wiener Neustadt tödlich. Ein 35-jähriger Mann aus dem Bezirk besuchte am Samstag, 10. Oktober, das Oktoberfest der Feuerwehr Ransdorf bei Lichtenegg. In den frühen Morgenstunden am Sonntag dürfte er das Festgelände zwischen 3 und 5 Uhr zu Fuß verlassen haben.

Sein Weg führte ihn offenbar zu einer schräg gegenüberliegenden Baustelle. Dort kam es zu dem folgenschweren Unglück: Der 35-Jährige stürzte samt einer zur Absicherung aufgestellten Holzeinfriedung rund drei Meter tief auf den Betonboden eines Gebäudes, das sich noch im Rohbau befindet.

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Grundstücksbesitzer finden leblosen Mann

Erst mehrere Stunden später, am Sonntag, 11. Oktober, gegen 12 Uhr entdeckten die Grundstücksbesitzer den Verunglückten und alarmierten die Rettungskräfte.

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Auch der Notarzt des Rettungshubschraubers Christophorus 3 wurde verständigt. Für den 35-Jährigen kam aber jede Hilfe zu spät. Der Arzt konnte nur noch den Tod des Mannes feststellen.