Startseite Österreich Niederösterreich
Für den 35-Jährigen kam jede Hilfe zu spät.
Für den 35-Jährigen kam jede Hilfe zu spät.
Getty Images (Symbolbild)
Drama nach Oktoberfest

Mann (35) stürzt am Heimweg von Fest in den Tod

Tragödie in Lichtenegg (Wr. Neustadt): Ein 35-Jähriger stürzte nach einem Festbesuch drei Meter tief in einen Rohbau. Für ihn kam jede Hilfe zu spät.
Von Victoria Carina Frühwirth
12.10.2026, 12:56
Angemeldet als Hier findest du deine letzten Kommentare
Alle Kommentare
Meine Kommentare
Sortieren nach:
Kommentare neu laden
Nach oben
Hör dir den Artikel an:
00:00 / 02:45
1X
BotTalk

Ein Festbesuch endete im Bezirk Wiener Neustadt tödlich. Ein 35-jähriger Mann aus dem Bezirk besuchte am Samstag, 10. Oktober, das Oktoberfest der Feuerwehr Ransdorf bei Lichtenegg. In den frühen Morgenstunden am Sonntag dürfte er das Festgelände zwischen 3 und 5 Uhr zu Fuß verlassen haben.

Bergunglück – Neunkirchen trauert um beliebten Bürger

Sein Weg führte ihn offenbar zu einer schräg gegenüberliegenden Baustelle. Dort kam es zu dem folgenschweren Unglück: Der 35-Jährige stürzte samt einer zur Absicherung aufgestellten Holzeinfriedung rund drei Meter tief auf den Betonboden eines Gebäudes, das sich noch im Rohbau befindet.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen

Erzähle uns deine Story!

Wurde dir eine Beihilfe gestrichen? Kannst du dir das Leben kaum mehr leisten? Ist dir gerade etwas besonders Trauriges, Witziges oder Erstaunliches geschehen? Bewegt dich ein anderes Thema? Bist du der Meinung, dass deine Geschichte erzählt werden sollte? Dann melde dich bei uns unter [email protected]. Denn deine Story ist uns wichtig! Mail an uns

Grundstücksbesitzer finden leblosen Mann

Erst mehrere Stunden später, am Sonntag, 11. Oktober, gegen 12 Uhr entdeckten die Grundstücksbesitzer den Verunglückten und alarmierten die Rettungskräfte.

Auch der Notarzt des Rettungshubschraubers Christophorus 3 wurde verständigt. Für den 35-Jährigen kam aber jede Hilfe zu spät. Der Arzt konnte nur noch den Tod des Mannes feststellen.

VF, 12.10.2026, 12:56
Mehr zum Thema
Oktoberfest Todesfall Unfall Baustelle

Weiterlesen

Weitere Storys
Absturz Unglück Notarzt Rettung Wiener Neustadt Lichtenegg
Jetzt Leserreporter werden.
Für jedes Foto in "Heute" oder jedes Video auf Heute.at gibt es 50 Euro.
So geht's
Aktuelles
Unterhaltsames
Nützliches
Externe Angebote