i Der Mann war mit einer Schere bewaffnet. (Symbolbild) laumat/Matthias Lauber, iStock Fahndung in Wels Mit Schere bewaffnet! Trafik-Räuber flüchtet mit Beute Mit einer Schere bewaffnet überfiel ein Täter eine Trafik in Wels. Er flüchtete mit der Beute, die Polizei leitete eine Fahndung ein. Von Oberösterreich Heute 07.10.2026, 16:17 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail

Mit einer Schere bewaffnet überfiel ein Täter am Mittwochvormittag eine Trafik in Wels. Nach der Tat flüchtete der Verdächtige mit seiner Beute – die Polizei leitete eine Fahndung ein.

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Schauplatz des Überfalls war das Siedlungsgebiet Noitzmühle im Welser Stadtteil Lichtenegg. Dort betrat der Mann am Vormittag die Trafik.

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Der Täter war mit einer Schere bewaffnet, wie die Polizei gegenüber "Heute" erklärt. Die Höhe der Beute ist noch unklar, der Täter ist noch auf der Flucht.

Der Polizeieinsatz vor Ort war nach zumindest eineinhalb Stunden bereits wieder beendet. Verletzt wurde bei dem Überfall jedenfalls niemand.