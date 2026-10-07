i Die beiden Autos wurden durch die Wucht des Aufpralls in eine Wiese geschleudert. FOTOKERSCHI / MARTIN SCHARINGER Mühlviertel Frontal-Crash, in Wiese gelandet – Mann schwer verletzt Folgenschwere Frontal-Kollision im Mühlviertel: Zwei Autos stießen zusammen und wurden weggeschleudert. Beide Lenker erlitten Verletzungen. Von Oberösterreich Heute 07.10.2026, 09:19 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail

Der Unfall passierte am Dienstag gegen 16 Uhr in Gramastetten (Bez. Urfahr-Umgebung): Eine Autofahrerin (66) bog in die Hansberg Landesstraße (L581) ein, als von links ein 43-jähriger Pkw-Lenker kam.

Die beiden Wagen krachten frontal zusammen. Durch die Wucht des Aufpralls wurden sie fortgeschleudert und landeten in einer Wiese.

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Der Mann erlitt schwere Verletzungen. Nach der Erstversorgung flog ihn der Rettungshubschrauber ins Linzer Kepler Klinikum. Die Frau wurde ebenfalls in ein Spital in der Landeshauptstadt gebracht.

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Blutprobe genommen

Dort wurde eine Blutprobe genommen. Hintergrund: Sie könnte eine mögliche Alkoholisierung nachweisen.