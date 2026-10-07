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Die beiden Autos wurden durch die Wucht des Aufpralls in eine Wiese geschleudert.
Die beiden Autos wurden durch die Wucht des Aufpralls in eine Wiese geschleudert.
FOTOKERSCHI / MARTIN SCHARINGER
Mühlviertel

Frontal-Crash, in Wiese gelandet – Mann schwer verletzt

Folgenschwere Frontal-Kollision im Mühlviertel: Zwei Autos stießen zusammen und wurden weggeschleudert. Beide Lenker erlitten Verletzungen.
Oberösterreich Heute
Von Oberösterreich Heute
07.10.2026, 09:19
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Der Unfall passierte am Dienstag gegen 16 Uhr in Gramastetten (Bez. Urfahr-Umgebung): Eine Autofahrerin (66) bog in die Hansberg Landesstraße (L581) ein, als von links ein 43-jähriger Pkw-Lenker kam.

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Die beiden Wagen krachten frontal zusammen. Durch die Wucht des Aufpralls wurden sie fortgeschleudert und landeten in einer Wiese.

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Der Mann erlitt schwere Verletzungen. Nach der Erstversorgung flog ihn der Rettungshubschrauber ins Linzer Kepler Klinikum. Die Frau wurde ebenfalls in ein Spital in der Landeshauptstadt gebracht.

Blutprobe genommen

Dort wurde eine Blutprobe genommen. Hintergrund: Sie könnte eine mögliche Alkoholisierung nachweisen.

red,07.10.2026, 09:19
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