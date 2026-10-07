Frontal-Crash, in Wiese gelandet – Mann schwer verletzt

Der Unfall passierte am Dienstag gegen 16 Uhr in Gramastetten (Bez. Urfahr-Umgebung): Eine Autofahrerin (66) bog in die Hansberg Landesstraße (L581) ein, als von links ein 43-jähriger Pkw-Lenker kam.
Die beiden Wagen krachten frontal zusammen. Durch die Wucht des Aufpralls wurden sie fortgeschleudert und landeten in einer Wiese.
Der Mann erlitt schwere Verletzungen. Nach der Erstversorgung flog ihn der Rettungshubschrauber ins Linzer Kepler Klinikum. Die Frau wurde ebenfalls in ein Spital in der Landeshauptstadt gebracht.
Dort wurde eine Blutprobe genommen. Hintergrund: Sie könnte eine mögliche Alkoholisierung nachweisen.