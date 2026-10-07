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Für die 44-Jährige klickten die Handschellen.
Für die 44-Jährige klickten die Handschellen.
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Einsatz im Bezirk Grieskirchen

Frau beißt zwei Polizisten in Arme und Unterschenkel

Eine 44-Jährige randalierte in einer Bank in Grieskirchen. Bei ihrer Festnahme biss sie zwei Polizisten und verletzte beide schwer.
André Wilding
Von André Wilding
07.10.2026, 08:23
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Ein Polizeieinsatz in einer Bankfiliale in Grieskirchen ist am Montagnachmittag eskaliert. Eine 44-jährige Nigerianerin aus dem Bezirk Grieskirchen soll dort lautstark randaliert haben. Als die alarmierten Polizisten eintrafen, beruhigte sich die Frau nicht.

Stattdessen ging sie laut Polizei auf die Beamten los. Mehrere Versuche, die 44-Jährige zu beruhigen, blieben erfolglos.

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Frau musste festgenommen werden

Schließlich nahmen die Polizisten die Frau fest. Beim Anlegen der Handfesseln wehrte sie sich und biss beide Beamten in die Unterarme.

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Einen der Polizisten biss sie zusätzlich in den Unterschenkel. Beide Beamten erlitten dabei schwere Verletzungen und mussten im Krankenhaus behandelt werden.

Auch die 44-Jährige wurde nach dem Vorfall in ein Krankenhaus gebracht.

wil,07.10.2026, 08:23
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