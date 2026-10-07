i Für die 44-Jährige klickten die Handschellen. Getty Images / Symbolbild Einsatz im Bezirk Grieskirchen Frau beißt zwei Polizisten in Arme und Unterschenkel Eine 44-Jährige randalierte in einer Bank in Grieskirchen. Bei ihrer Festnahme biss sie zwei Polizisten und verletzte beide schwer. Von André Wilding 07.10.2026, 08:23 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Ein Polizeieinsatz in einer Bankfiliale in Grieskirchen ist am Montagnachmittag eskaliert. Eine 44-jährige Nigerianerin aus dem Bezirk Grieskirchen soll dort lautstark randaliert haben. Als die alarmierten Polizisten eintrafen, beruhigte sich die Frau nicht.

Stattdessen ging sie laut Polizei auf die Beamten los. Mehrere Versuche, die 44-Jährige zu beruhigen, blieben erfolglos.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

Frau musste festgenommen werden

Schließlich nahmen die Polizisten die Frau fest. Beim Anlegen der Handfesseln wehrte sie sich und biss beide Beamten in die Unterarme.

Einen der Polizisten biss sie zusätzlich in den Unterschenkel. Beide Beamten erlitten dabei schwere Verletzungen und mussten im Krankenhaus behandelt werden.

Die Bilder des Tages i ?

Auch die 44-Jährige wurde nach dem Vorfall in ein Krankenhaus gebracht.