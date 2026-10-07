26.000 Euro! Billa-Kassier verrechnete nur halben Preis

Halber Preis, voller Ärger: Ein 23-jähriger Billa-Mitarbeiter soll an der Kassa eigenmächtig Rabatte von bis zu 50 Prozent gewährt haben. Für die Supermarktkette entstand laut Anklage dadurch ein Schaden von 25.696 Euro. Heute, Mittwoch, landet der Fall vor dem Linzer Landesgericht.
Die Vorwürfe betreffen den Zeitraum vom 1. Jänner bis zum 21. November 2025. Der junge Mann soll Kunden wahllos und ohne Berechtigung Preisnachlässe eingeräumt haben. Am Mittwoch steht er deshalb wegen Untreue vor Gericht.
Hinter den mutmaßlichen Rabattaktionen dürfte der Wunsch nach Anerkennung gesteckt haben: Wie die "OÖN" unter Berufung auf die Staatsanwaltschaft Linz berichten, habe der Mitarbeiter bei seiner Firma erklärt, bei den Kunden "gut ankommen" zu wollen. Der Fall soll sich in einer Filiale in Linz-Urfahr abgespielt haben.
Entdeckt wurden die auffälligen Preisnachlässe demnach bei einer internen Kontrolle durch das Vertriebsmanagement. Die ungewöhnlich hohe Rabattsumme an der Kassa des 23-Jährigen machte stutzig.
Als sein Arbeitgeber ihn darauf ansprach, soll der Mitarbeiter die unerlaubten Vergünstigungen eingeräumt haben. Dabei habe er auch auf Depressionen verwiesen, erklärte Staatsanwaltschaftssprecherin Ulrike Breiteneder. Die Rabatte habe er nach eigener Darstellung "aus Reflex" vergeben.
Bei seiner späteren Einvernahme als Beschuldigter machte der junge Mann allerdings keine Angaben. Der bisher unbescholtene Angeklagte muss bei einer Verurteilung mit bis zu drei Jahren Haft rechnen. Es gilt die Unschuldsvermutung.